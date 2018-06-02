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Порошенко о Сенцове и не только: Весь мир возмущает беззаконие и тоталитарные методы кремлевского режима
Сегодня, 2 июня, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил мировое сообщество за участие в акциях в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
"Благодарен всем, кто принял участие в акции в поддержку Олега Сенцова по всему миру – в Германии, Франции, Италии, Эстонии, Литве, Швеции, Грузии, Великобритании, Канаде, США, Португалии, Украине и даже России. Весь мир возмущает беззаконие и тоталитарные методы кремлевского режима", - написал глава государства на своей странице в Facebook.
При этом Порошенко подчеркнул, что Украина продолжит бороться за освобождение всех украинских политзаключенных и заложников, удерживаемых в РФ и временно оккупированном Крыму и на Донбассе.
Ранее стало известно, что в Киеве, на Майдане Независимости, началась акция в поддержку Олега Сенцова. Подобные акции проходчт сегодня в двух десятках городов Украины, включая Донбасс.
Сестра осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан в комментарии журналистам рассказала о самочувствии брата, который находится в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги (Россия), передает издание "ГОРДОН".
"Теряет зубы, теряет волосы. Более детальная информация о его состоянии здоровья появится после того, как его навестит адвокат. Пока известно, что ему ежедневно вливают литр глюкозы", – рассказала она.
Напомним, что 25 августа 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.
В феврале–марте 2016 года Сенцова этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону в исправительную колонию строгого режима в Якутске. В сентябре 2017-го его перевели в Иркутск, затем – в Челябинск. В колонию в Лабытнанги Сенцова перевели в октябре того же года.
Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщал 11 мая, что у Сенцова появились проблемы со здоровьем и его "вывозили на какое-то лечение". 14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включал.
Со вчерашнего дня в разных городах мира проходит глобальная акция #SaveOlegSentsov за освобождение узников Кремля. Ожидается, что в ней примут участие 54 мегаполиса. Среди них: столицы Германии, Грузии, Латвии, Литвы, Швеции, Франции, ОАЭ, Польши, Бельгии, Венгрии, Чехии, Кувейта, Великобритании, США, Португалии и Австрии.
Теги: Украина, Россия, заключенные, Олег Сенцов
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