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Готовилась убивать: стали известны результаты Савченко на "детекторе лжи"
Экспертиза показала неутешительные для подозреваемой результаты
Экспертиза на полиграфе, которую народный депутат Надежда Савченко прошла в апреле, подтвердила, что она действительно готовила теракты в Киеве и покушения на первых лиц государства и депутатов. Выводы экспертов обнародовала пресс-служба СБУ.
Во время прохождения экспертизы нардепу задавали вопросы на выявление психиофизиологических реакций на следующие вопросы:
- совершала ли она незаконные действия, направленные на свержение власти; обсуждала ли возможность народного восстания, или хотела ли изменить власть в Украине неконституционным способом; разрабатывала ли соответствующие планы и привлекала ли с этой целью соучастников Рубана В.В., Захарченко А.В., Тимофеева А.Ю;
- готовила ли она покушение на первых лиц государства – президента, премьер-министра, депутатов, секретаря СНБО и других высокопоставленных чиновников;
- вела ли она подготовку к террористическим актам в Киеве, в частности в правительственном квартале, с возможными большими жертвами среди мирного населения;
- сотрудничала ли она с боевиками т.н. "ДНР" в получении от них оружия и боеприпасов.
"По результатам проведенного исследования комиссией экспертов предоставлено категоричные выводы о наличии у Савченко положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют, в частности, о том, что она обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях со свержением конституционного строя и лично готовила насильственное свержение власти. Савченко также обсуждала планы вооруженного захвата власти и участвовала в подготовке вооруженного захвата, для чего подыскивала и перевозила оружие. Разработанные планы по свержению конституционного строя и захвата государственной власти Савченко обсуждала с Рубаном В.В., Захарченко А.В., Тимофеевым А.Ю.", – говорится в выводах экспертов.
Также полиграф подтвердил ее намерения по устранению высшего руководства страны и подготовки терактов в Киеве, что она обсуждала с выше указанными лицами.
"Нею был разработан четкий план убийства руководителей (страны), она договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения. Свои планы она доводила до Тимофеева и Рубана. Полиграф также показал, что Савченко готовилась совершить теракт в правительственном квартале и здании Верховной Рады", – заявили в СБУ.
В то же время полиграф не выявил позитивной реакции на вопросы стороны защиты, хотела ли Савченко изменить власть в Украине конституционным способом и считает ли она действия нынешней власти преступными.
Напомним, ранее ГПУ предоставила запись разговора Савченко с Рубаном о планах убить 400 тысяч человек в Киеве.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, детектор лжи, Савченко
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