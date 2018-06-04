Гройсман заговорил об отставке

04.06.2018 13:57

Как передает replyua.net, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на утреннем брифинге со спикером Андреем Парубием заявил, что уйдет в отставку, если Верховная Радапровалит законопроект об Антикоррупционном суде. По мнению украинского политтехнолога, телеведущего Тараса Березовца, это заявление призвано послать сигнал МВФ, что Гройсман не имеет никакого отношения к затягиванию принятия окончательного решения по созданию Антикоррупционного суда.



По мнению политтехнолога, сомнений в окончательном успехе запуска Антикоррупционного суда нет, и Владимир Гройсман в данном случае играет на опережение, стараясь представить положительное голосование, как личную success story. Отставка правительства сейчас невыгодна коалиции Блока Петра Порошенко-Народный Фронт и многим группам в Верховной Раде, и заявление Гройсмана призвано укрепить колеблющихся нажать заветную зеленую кнопку за создание Антикоррупционного суда.



Тарас Березовец отмечает, что самостоятельная игра премьера точно не укрепит его позиции в глазах президента, который такой жест может не одобрить. Тем не менее, с учетом дикого количества правок, голосование вероятнее всего не будет быстрым.