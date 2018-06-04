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Курс валют от НБУ: Гривне «сыграли на руку» выходные

04.06.2018 12:47
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Курс валют от НБУ: Гривне «сыграли на руку» выходные

На понедельник, 4 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,11 грн/$.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара упал на 1 копейку.

При этом, курс евро упал на 9 копеек и составил 30,47 грн/€.

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Курсы валют на 4.06.2018:

100 долларов США -2611.3944

100 евро - 3047.2361

100 польских злотых - 705.9998

10 российских рублей - 4.1980

100 швейцарских франков - 2642.6469

100 юаней - 406.9330

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, НБУ, курс валют
 
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