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«Л/ДНР» отдыхают: жители Закарпатья отправились на слет футболистов-сепаратистов
Футболисты из Закарпатской области отправились в столицу Великобритании Лондон, где запланировано проведение так называемого чемпионата мира для команд «непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий».
Как передает replyua.net, об этом известный украинский волонтер Родион Шовкошитный написал на своей Facebook-странице.
«Украина там представлена одной командой. Нет, не «ДНР». Нет, не «ЛНР». Это «Закарпатье». Официально команда заявлена на венгерском языке Kárpátalja... На эмблеме флаги Украины и Венгрии, территория Закарпатской области Украины, медведь и какая-то надпись на венгерском», - подчеркнул он. При этом отмечается, что представители самопровозглашенных «Л/ДНР» также принимали участие, однако не прошли квалификацию.
В/месте с тем, интернет-пользователи в сети отмечают, что в последнее время Закарпатье начинает вести себя достаточно агрессивно. «Ездил недавно... «Л/ДНР» курит в сторонке...», - рассказал о впечатлениях украинец.
Теги: Донбасс, спорт, Закарпатье, сепаратисты, ДНР, ЛНР
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