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Над вами ставят эксперименты: Тимошенко выбрала первую политическую жертву
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко так активно готовится к предстоящим выборам президента Украины, что уже начала расправу над неугодными ей людьми
Одной из первых под горячую руку Тимошенко попала главная реформаторка украинской медицины Уляна Супрун.
Не угодили лидеру «Батькивщины» якобы лекарства, которые поставляются в Украину по международной программе.
Претензиями Тимошенко разразилась во время согласительного совета парламента. Тогда же она предложила рассмотреть в Верховной Раде вопрос об увольнении с занимаемой должности и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.
«Я просто требую поставить в Верховную Раду этот вопрос, обсудить его, вызвать министра здравоохранения, и наконец поставить на голосование ее освобождение», – сказала Тимошенко.
Для своих утверждений Тимошенко использует отчет Счетной палаты Украины.
Она отмечает, что по международной программе закупки лекарств якобы «поставляют те лекарства, которые не контролируются страной вовсе, а поставляются в том числе экспериментальные лекарства, и на украинцах без нашего согласия делают эксперименты».
Стоит отметить, что «избавиться» от Супрун уже пытались. 3 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал проект постановления об увольнении и.о. министра здравоохранения. На что Супрун заявила, что не собирается покидать свой пост.
Напомним, практика показывает, что слова лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко часто не соответствуют ее действиям.
Так, Тимошенко, которая на словах выступает за реформы в стране, стала лидером антирейтинга руководителей фракций, меньше всего принимавших участие в голосовании в Верховной Раде в мае.
Об этом стало известно благодаря исследованию общественной организации «Комитет избирателей Украины». За месяц лидер «Батькивщины» участвовала только в 1% голосований в парламенте. При этом Тимошенко только семь раз решила нажать на кнопку для голосования.
По словам украинского политического аналитика Павла Нусса, Тимошенко сознательно выбирает тактику бездействия, чтобы не давать повода критиковать свою «деятельность». Он говорит, что это бездействие вызвано популизмом. Эксперт подчеркнул, что в то же время Тимошенко будет критиковать тех, кто что-то делает и голосует.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на ZN.UA
Теги: политика, Донбасс, выборы, Тимошенко
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