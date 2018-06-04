Оплачивать по-новому ЖКУ не придется: закон о «коммуналке» откладывается

04.06.2018 10:35

Вступление в действие закона "О жилкомуслугах" (ЖКУ), намеченное на 10 июня, отложено, сообщили в профильном комитете Верховной Рады. Причина — не готовы подзаконные акты, поэтому Кабмин инициирует перенос сроков на 2019 год. Что это значит для украинцев, выяснила "Сегодня".

Почему

Первый замглавы комитета ВР по вопросам градостроительства и ЖКХ Дмитрий Андриевский подтвердил нам, что совместно с Кабмином ведется работа по переносу сроков вступления в силу отдельных положений закона.

"Это необходимо для соблюдения правовой стороны вопроса, так как новый закон не стыкуется с действующими постановлениями Кабмина, в частности в вопросах заключения договоров между поставщиками и потребителями услуг, прекращения предоставления комуслуг в случае неуплаты, начисления пени и т. д., а новые постановления еще не готовы, — разъяснил Андриевский. — Могут возникнуть угрозы с прохождением нового отопсезона, вывозом мусора, так как по новому закону поставщики комуслуг формально не будут иметь права оказывать эти услуги, пока не заключены типовые договоры, а новые их варианты не разработаны. Поэтому решено перенести вступление в силу статей закона, которые касаются отопления, на 1 мая 2019 г., а обслуживания домов — на 1 января 2019 г.".

По словам Андриевского, депутаты постараются успеть с переносом до 10 июня. В Минрегионстроя и ЖКХ нам дополнили, что планируется также смещение сроков по монтажу поставщиками услуг приборов домового учета тепла (до 2 августа 2018 г.), иначе тепловиков ждали бы крупные штрафы.

"Это невозможно физически, так как очень большие объемы работ", — объясняют в Минрегионстроя.

Кроме того, правила управления многоквартирными домами только прошли процедуру общественного обсуждения, еще нужно время на их принятие Кабмином и вступление в силу, подбор квалифицированных кадров на должности управдомами. А по закону услуга по управлению многоквартирным домом должна быть введена также с 10 июня.

Что народу

После вступления в силу закона о ЖКУ все жители многоквартирных домов должны будут в трехмесячный срок выбрать себе управителя или создать ОСМД. Сейчас там, где нет ОСМД, а таких домов в стране около 80%, отоплением, водоснабжением, уборкой территории и т. д. занимаются управляющие компании, по сути, бывшие жэки. Если закон начнет действовать с 10 июня, то все заключенные жэками договоры с поставщиками услуг утратят силу. И может получиться, что жильцам отключат воду, перестанут вывозить мусор, так как "нет договора — нет услуг".

В Минрегионстрое обещают помочь местным властям решить эту проблему до конца года. Здесь есть правовая коллизия: решение о назначении управителя должны принять жильцы дома, а по Конституции принуждать их нельзя, это нарушение прав граждан. Но за содержание дома жильцам придется платить больше, так как туда войдет и зарплата управителя. Что касается пени за неуплату, то ее в любом случае должны ввести с 1 января 2019 г., независимо от того, будет перенесено вступление в силу закона о комуслугах, или нет. Она, напомним, составляет 0,01% от суммы долга в день и не может превышать 100% долга.

"Еще на год задержат модернизацию"

Специалисты в сфере ЖКХ говорят, что решение властей объяснимо, но оно еще на год задержит введение современных методов обслуживания многоквартирных домов.

"У Кабмина было полгода, чтобы подготовить необходимые документы, этого времени, с моей точки зрения, достаточно, — уверен эксперт Андрей Никончук. — Для малоинициативных жильцов ничего пока не изменится, но это скорее плохо, чем хорошо, ведь все равно придется что-то менять. Закон дает людям возможность выбора: жить с еле теплыми батареями, отсутствием воды в кране, горами мусора под окном или изменить ситуацию, создав ОСМД, выбрав управдома. Увы, большинство пока не задумываются, что владение собственностью — это не только права, но и обязанности".

Источник: https://from-ua.com