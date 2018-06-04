- Палки в колеса: банки не могут выдавать «доступные» кредиты для переселенцев из Донбасса21:15
- Дмитрий Карпачев заявил об уходе из канала СТБ21:00
- В Авдеевскую промку будут возить туристов20:30
- "Живые" деньги за проезд для льготников: сколько будут платить в регионах19:47
- Готовилась убивать: стали известны результаты Савченко на "детекторе лжи"19:10
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление18:50
- Телеканал «Россия» согласился заплатить Аркадию Бабченко 50 000 долларов18:30
- В Москве суд вынес жесткий приговор для Сущенко 18:10
- Отдельные районы Азовского моря закроют17:50
- Над вами ставят эксперименты: Тимошенко выбрала первую политическую жертву17:35
Сегодня решится судьба Сущенко: каким и за что будет приговор узнику Кремля
Сегодня, 4 июня, Московский городской суд огласит приговор украинскому журналисту Роману Сущенко
ФСБ обвиняет украинца в шпионаже, при этом обвинение хочет добиться для журналиста 14 лет лишения свободы.
«В понедельник, 4 июня, нас ждет тяжелый день», — сообщила дочь журналиста Юлия Сущенко.
На состоявшихся на прошлом заседании суда прениях сторон Сущенко в очередной раз назвал выдвинутые ему обвинения фальсифицированными.
Собственного корреспондента «Укринформа» во Франции Романа Сущенко с нарушением международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой (в России у него проживают родственники).
Уже 7 октября 2016 года РФ обвинила украинского журналиста в «шпионаже». В ФСБ заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это обвинение опровергли.
28 мая во время своего «последнего слова» в Мосгорсуде Сущенко заявил, что он по-прежнему не признает вину и попросил вынести ему оправдательный приговор.
Сторона обвинения запросила для Сущенко 14 лет колонии строгого режима.
Заседание суда, на котором будет вынесен приговор, начнется 4 июня в 15:30.
Защита журналиста надеется, что после вынесения приговора появится возможность обмена Сущенко.
Тем временем украинские журналисты намерены поддержать своего коллегу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Цымбалюк.
«Надену сегодня вот эту майку. В 15.30 в Мосгорсуде огласят приговор Роману Сущенко. Гособвинитель запросил 14 лет из 20 возможных. Статья «шпионаж». Понятно, что надписи на одежде не смогут повлиять на исход дела, но так можно без слов сказать Роману, что его ждут дома», — написал он.
Напомним, 25 мая украинские активисты решили «поджечь» здание посольства Российской Федерации в Киеве, чтобы напомнить Кремлю о ситуации с политзаключенными.
Следует уточнить, что «поджог» здания был лишь его имитацией, с использованием изображений узников Кремля, которые сейчас незаконно удерживаются на территории России.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, суд, приговор, Кремль
- Президент уволил судью-взяточника из Донбасса
- Медведев рассказал в Донецке, что он думает о деле Тимошенко
- Охотники за металлом чуть не пустили под откос поезд
- Захват заложников, угон, ограбление... Суд дал по полной: 15 лет
- За убийство матери мариупольцу дали минимальный срок
- Суд вынес приговор торговке трамадолом
- Палки в колеса: банки не могут выдавать «доступные» кредиты для переселенцев из Донбасса21:15
- В Авдеевскую промку будут возить туристов20:30
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление18:50
- Отдельные районы Азовского моря закроют17:50
- Министр: Донбасс может остаться без водоснабжения16:52
- В Мариуполе могут запретить курение на пляжах15:57
- Дончане: Бензина в Донецке не будет до середины июля14:35
- Боевики обстреляли Талаковку, - ООС13:00
- «Попадание в голову» — снайпер ВСУ уничтожил боевика «ДНР»10:15
- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
- Кілька порад для активних користувачів смартфонів22:21
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- Бывший муж Меган Маркл женится21:30
- Палки в колеса: банки не могут выдавать «доступные» кредиты для переселенцев из Донбасса21:15
- Дмитрий Карпачев заявил об уходе из канала СТБ21:00
- В Авдеевскую промку будут возить туристов20:30
- НАТО готовится к нападению России: озвучены первые шаги20:15
- "Живые" деньги за проезд для льготников: сколько будут платить в регионах19:47
- Названы эффективные домашние средства от зубной боли19:30
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- Названы эффективные домашние средства от зубной боли19:30
- Как узнать свое предназначение по дате рождения09:57
- Как ухаживать за жирной кожей летом: убираем лишний блеск09:15
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир08:47
- Ученые нашли новый способ продлить жизнь08:25
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами
- 10 примет об обручальном кольце