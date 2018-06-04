Сегодня решится судьба Сущенко: каким и за что будет приговор узнику Кремля

04.06.2018 12:31

Сегодня, 4 июня, Московский городской суд огласит приговор украинскому журналисту Роману Сущенко

ФСБ обвиняет украинца в шпионаже, при этом обвинение хочет добиться для журналиста 14 лет лишения свободы.

«В понедельник, 4 июня, нас ждет тяжелый день», — сообщила дочь журналиста Юлия Сущенко.

На состоявшихся на прошлом заседании суда прениях сторон Сущенко в очередной раз назвал выдвинутые ему обвинения фальсифицированными.

Собственного корреспондента «Укринформа» во Франции Романа Сущенко с нарушением международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой (в России у него проживают родственники).

Уже 7 октября 2016 года РФ обвинила украинского журналиста в «шпионаже». В ФСБ заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это обвинение опровергли.

28 мая во время своего «последнего слова» в Мосгорсуде Сущенко заявил, что он по-прежнему не признает вину и попросил вынести ему оправдательный приговор.

Сторона обвинения запросила для Сущенко 14 лет колонии строгого режима.

Заседание суда, на котором будет вынесен приговор, начнется 4 июня в 15:30.

Защита журналиста надеется, что после вынесения приговора появится возможность обмена Сущенко.

«Романа Сущенко обменяют, вернется еще в этом году, может, даже и летом, на это шансы очень большие. Переговоры идут. Я хочу заверить украинскую аудиторию, что Сущенко вернется домой, у меня для этого есть все основания», – заявил адвокат Марк Фейгин.

Тем временем украинские журналисты намерены поддержать своего коллегу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Цымбалюк.

«Надену сегодня вот эту майку. В 15.30 в Мосгорсуде огласят приговор Роману Сущенко. Гособвинитель запросил 14 лет из 20 возможных. Статья «шпионаж». Понятно, что надписи на одежде не смогут повлиять на исход дела, но так можно без слов сказать Роману, что его ждут дома», — написал он.

Напомним, 25 мая украинские активисты решили «поджечь» здание посольства Российской Федерации в Киеве, чтобы напомнить Кремлю о ситуации с политзаключенными.





Следует уточнить, что «поджог» здания был лишь его имитацией, с использованием изображений узников Кремля, которые сейчас незаконно удерживаются на территории России.

Источник: https://politeka.net