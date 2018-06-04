Украинцев предупредили об опасных тенденциях в канун выборов

04.06.2018 10:48

Известный политический обозреватель Виталий Портников в интервью «Апострофу» выразил мнение, что в связи с приближением выборов в Украине политики все чаще будут выступать с популистскими заявлениями и нереальными обещаниями, передает replyua.net.

«В условиях такого дезорганизованного и анархического общества, как наше, популистские тенденции будут только расти. Каждый будет обещать создать здесь счастливые времена и быстро решить все проблемы – войну, кризиса», – отметил он.



Публицист добавил, что таких компаний, как например, у Арсения Яценюка, когда он ничего, кроме мучительных изменений, не обещал, уже вряд ли кто-то может себе позволить.



«Люди не станут голосовать за правительство камикадзе и просто за изменения без быстрого улучшения жизни. Но быстрого улучшения не будет, в связи с чем такая ситуация. Тогда был особый момент – момент восстания, можно было говорить людям правду. Сейчас это очень горькая пилюля, чтобы можно было согласиться ее проглотить», - уверен журналист.