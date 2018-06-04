- Палки в колеса: банки не могут выдавать «доступные» кредиты для переселенцев из Донбасса21:15
- Дмитрий Карпачев заявил об уходе из канала СТБ21:00
- В Авдеевскую промку будут возить туристов20:30
- "Живые" деньги за проезд для льготников: сколько будут платить в регионах19:47
- Готовилась убивать: стали известны результаты Савченко на "детекторе лжи"19:10
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление18:50
- Телеканал «Россия» согласился заплатить Аркадию Бабченко 50 000 долларов18:30
- В Москве суд вынес жесткий приговор для Сущенко 18:10
- Отдельные районы Азовского моря закроют17:50
- Над вами ставят эксперименты: Тимошенко выбрала первую политическую жертву17:35
Украинцев предупредили об опасных тенденциях в канун выборов
Известный политический обозреватель Виталий Портников в интервью «Апострофу» выразил мнение, что в связи с приближением выборов в Украине политики все чаще будут выступать с популистскими заявлениями и нереальными обещаниями, передает replyua.net.
«В условиях такого дезорганизованного и анархического общества, как наше, популистские тенденции будут только расти. Каждый будет обещать создать здесь счастливые времена и быстро решить все проблемы – войну, кризиса», – отметил он.
Публицист добавил, что таких компаний, как например, у Арсения Яценюка, когда он ничего, кроме мучительных изменений, не обещал, уже вряд ли кто-то может себе позволить.
«Люди не станут голосовать за правительство камикадзе и просто за изменения без быстрого улучшения жизни. Но быстрого улучшения не будет, в связи с чем такая ситуация. Тогда был особый момент – момент восстания, можно было говорить людям правду. Сейчас это очень горькая пилюля, чтобы можно было согласиться ее проглотить», - уверен журналист.
Теги: Украина, Донбасс, выборы, опасность
- Янукович: выборы после елки
- ЦИК объявил первые официальные результаты выборов
- Янукович шокировал признанием. "А что было плохого в лозунгах, которые звучали с Майдана?"
- На Луганщине заминировали четыре участка
- В Константиновке на бюллетенях перепутали номера участков
- Мэр Донецка утверждает: руководство УВД на стороне грузинского "десанта"
- Палки в колеса: банки не могут выдавать «доступные» кредиты для переселенцев из Донбасса21:15
- В Авдеевскую промку будут возить туристов20:30
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление18:50
- Отдельные районы Азовского моря закроют17:50
- Министр: Донбасс может остаться без водоснабжения16:52
- В Мариуполе могут запретить курение на пляжах15:57
- Дончане: Бензина в Донецке не будет до середины июля14:35
- Боевики обстреляли Талаковку, - ООС13:00
- «Попадание в голову» — снайпер ВСУ уничтожил боевика «ДНР»10:15
- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
- Кілька порад для активних користувачів смартфонів22:21
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- Бывший муж Меган Маркл женится21:30
- Палки в колеса: банки не могут выдавать «доступные» кредиты для переселенцев из Донбасса21:15
- Дмитрий Карпачев заявил об уходе из канала СТБ21:00
- В Авдеевскую промку будут возить туристов20:30
- НАТО готовится к нападению России: озвучены первые шаги20:15
- "Живые" деньги за проезд для льготников: сколько будут платить в регионах19:47
- Названы эффективные домашние средства от зубной боли19:30
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- Названы эффективные домашние средства от зубной боли19:30
- Как узнать свое предназначение по дате рождения09:57
- Как ухаживать за жирной кожей летом: убираем лишний блеск09:15
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир08:47
- Ученые нашли новый способ продлить жизнь08:25
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами
- 10 примет об обручальном кольце