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Украинцев ждет рост цен на мясные и молочные продукты
Летом цены на некоторые популярные среди украинцев продукты упадут, благодаря сезонному фактору. Тем не менее, мясо, сыр и сало продолжат дорожать. Такой прогноз озвучили эксперты, передает Сегодня.
"Хотя цены уже значительно возросли, это не предел, – уверена Аналитик УАК Неля Онищенко. – В связи с тем, что прогнозируется подорожание кормов и увеличение производственных затрат, летом стоить ожидать подорожания свинины и сала на 5-10% (5-10 грн). А цена на молоко в начале лета может немного (на 1-2 грн/л) снизиться, так как надои в этом сезоне растут".
Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отмечает, что летом цена картофеля не будет расти по причине хорошего урожая. По его словам, цены помидоры и огурцы снизятся в два-три раза, когда появится предложение с грунта. При хорошем урожае в августе на 10-15% подешевеют капуста и репчатый лук.
При этом подорожает куриное филе. "Сейчас кило продукта растет на 1-1,5 грн в месяц. Потому летом рост цен будет в рамках инфляции – на 3 грн за сезон", – уточняет Дорошенко.
К слову, журналисты выяснили, где продается самая дешевая курятина и свинина:
Аналогично – на 1-1,5 грн в месяц – будет дорожать твердый сыр, зато подешевеют яйца – десяток на 50-70 коп.
Хлеб прибавит за лето 1-1,5 грн за кило, ведь зерно дорожает. Вырастет в цене и растительное масло, так как на мировых рынках продукт подорожал на 8%. Но в Украине подорожание будет постепенным – по 2-4% в июне-июле, прогнозируют специалисты.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, цена, молоко, мясо, продукты
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