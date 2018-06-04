"Живые" деньги за проезд для льготников: сколько будут платить в регионах

04.06.2018 19:47

Когда переходить на монетизацию льгот – каждый город будет решать сам, а выплачивать планируют от 60 грн в месяц

14 марта Кабмин постановлением №197 утвердил "Порядок предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородних маршрутах". В соответствии с документом, размер компенсации должен ежегодно определяться обладминистрациями, а в столице – Киевской госадминистрацией.

В документе также содержится требование к областным и Киевской госадминистрации "обеспечить в двухмесячный срок со дня вступления в силу этого постановления утверждение размера ежемесячной наличной выплаты в 2018 году". Постановление было опубликовано и вступило в силу с 24 марта, а значит, к началу лета местные власти должны были определиться с размером компенсации.

Монетизация льгот на проезд в областях

Черкасская область

16 апреля Черкасская обладминистрация разместила на своем сайте проект распоряжения "Об утверждении размера ежемесячной наличной выплаты в 2018 году льгот по оплате проезда всеми видами транспорта…". В нем говорится: "В случае принятия органом местного самоуправления решения о предоставлении льгот в наличной форме" размер ежемесячной наличной выплаты в 2018 году на одного льготника составит 60 грн в месяц.

Харьковская область

Планируется, что размер ежемесячной компенсации льготникам составит 130 грн. Такая цифра указана в проекте распоряжения главы обладминистрации. Документ сейчас проходит стадию обсуждения.

На Харьковщине потрудились объяснить, каким образом вышли на такую сумму: "размер ежемесячной наличной выплаты определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте в области 4,33 грн на 30 поездок".

Львовская область

А вот во Львовской области 27 апреля уже приняли распоряжение утвердить размер ежемесячной наличной выплаты в сумме 135 грн. Причем для лиц, которые имеют право на льготы на междугородних маршрутах, размер выплат увеличится на 20%. Как определено Кабмином, для людей с инвалидностью I группы и детям с инвалидностью (кроме детей до 6 лет) размер выплат удваивается. А для людей с инвалидностью I или II группы и детей с инвалидность (кроме детей до 6 лет), которые обучаются в школах, профтехзаведениях или вузах, а также для тех, кто проходит реабилитацию, размер ежемесячных выплат дополнительно увеличивается в 2 раза.

Закарпатская область

На Закарпатье также уже принято распоряжение об утверждении суммы компенсации. Причем оно уже даже зарегистрировано в управлении юстиции. Кроме того, в Закарпатской ОГА не ограничились формулировками Кабинета министров, а четко прописали все суммы с надбавками.

После введения монетизации транспортных льгот в Ужгороде и области минимальная сумма выплат будет составлять 120 грн. Для тех, кто имеет льготы на проезд в междугороднем транспорте, выплаты составят 144 грн в месяц. Люди с инвалидностью I группы и дети с инвалидностью будут получать 240 грн, а если они учатся или проходят реабилитацию – 480 грн.

Волынская область

Минимальная сумма выплат в регионе небольшая – 69 грн, согласно проекту распоряжения. Однако в обладминистрации также четко расписали суммы выплат с надбавками. Причем людям с инвалидностью удвоили не минимальную сумму, а "минималку" с 20%-ной надбавкой за пользование междугородними маршрутами. Обычные льготники, имеющие право на компенсацию проезда в междугороднем транспорте, будут получать 83 грн в месяц (минимальная сумма +20%), люди с инвалидностью I группы и дети с инвалидностью – 166 грн, а если они учатся или проходят реабилитацию – 332 грн. Люди с инвалидностью II группы, которые учатся или проходят реабилитацию, – также получат 166 грн.

"Расценки" в других регионах

Винницкая область – 96,9 грн (проект)

Донецкая область – 106,8 грн (проект)

Кировоградская область – 97,5 грн

Николаевская область – 110 грн

Ровенская область – 90 грн (проект)

Тернопольская область – 100 грн (проект)

Черниговская область – 112,5 грн

Необязательное требование

Кабмин передал местным органам власти не только вопрос о размере компенсации, но и право определяться: монетизировать льготы на проезд или оставить все, как есть, т. е. и дальше продолжать рассчитываться за льготников с транспортниками из местного бюджета в безналичной форме. Причем если размер компенсации должна устанавливать обладминистрация (или Киевская горадминистрация), то решать вопрос о введении монетизации будет каждый город отдельно.

"В случае непринятия органом местного самоуправления решения о предоставлении льгот в наличной форме… соответствующие льготы продолжают предоставляться в безналичной форме", – говорится в постановлении.

То есть переходить на выдачу наличных – не обязательно. По крайней мере официальные документы не требуют, чтобы местные власти делали это немедленно и в обязательном порядке.

Если местная власть примет решение о монетизации льгот, она должна в течение месяца после этого проинформировать Министерство социальной политики, а министерство обязано опубликовать список регионов, где льготы на проезд монетизированы, на своем официальном сайте.

По состоянию на 1 июня такого списка на сайте Минсоцполитики нет.

"На сегодняшний день даже теоретически не может быть этого списка, поскольку только закончился срок утверждения облгосадминистрациями минимального размера компенсации. А без понимания минимального размера выплат нельзя посчитать и утвердить общую сумму", – объяснил "Сегодня" директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Перспективы получать льготы наличными

В регионах неоднозначно относятся к монетизации субсидий на проезд. Кто-то считает, что суммы выплат не покроют расходы льготников. Где-то власти жалуются, что в бюджете нет денег. Хотя в Кабмине еще раньше предупреждали, что аргументы о недостатке денег на монетизацию льгот не будут принимать в расчет, поскольку после децентрализации местные бюджеты выросли чуть ли не вдвое: с 2016 по 2018 год – с 146,6 млрд до 231 млрд грн.

Есть регионы, которые активно готовят пакет документов и уже заявляют, что монетизации – быть. Но есть и такие, где власти хранят полнейшее молчание о перспективах монетизации, заставляя жителей гадать: сохранятся ли старые правила, или нужно готовиться к новым?

В последний день мая вопрос о форме компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий обсуждался с перевозчиками во Львовской облгосадминистрации. Пришли к соглашению, что льготники по-прежнему будут ездить в городских, пригородных и междугородних автобусах бесплатно, а местные власти до середины июня должны окончательно определиться с формой компенсации за проезд: платить льготникам, по-новому, или перевозчикам, по старинке.

По данным Львовской ОГА, монетизацию уже утвердили в Пустомытовском районе. В то же время во Львове и Стрые решили проводить компенсацию по-старому. В частности, мэр Львова Андрей Садовой аргументировал это решение тем, что в этом году в бюджете города не предусмотрены средства на монетизацию, поэтому монетизация откладывается до 2019 года.

Киев, занятый повышением цен на проезд, за последнее время не сделал никаких сообщений и не обнародовал никаких документов, касающихся компенсации проезда льготников. Сообщалось только, что после подорожания проезда в столичном коммунальном транспорте льготники по-прежнему смогут ездить бесплатно.

Между тем, в конце апреля Киевский горсовет принял изменения к программе "Турбота", увеличив размер компенсации КП "Киевпасстранс" и КП "Киевский метрополитен" за льготный проезд киевлян почти на 30% – до 1 млрд 24 млн грн.

Кроме того, Киев готовится внедрить автоматизированную систему учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. В проекте распоряжения на этот счет, который размещен на сайте КГГА 25 мая, говорится, что после запуска этой системы 99% пассажиров-льготников будут ездить по электронным билетам. Однако эта информация не проливает свет на вопрос, перейдет ли Киев на монетизацию льгот.

Судя по высказываниям должностных лиц, в Краматорске Донецкой области планируют ввести монетизацию после завершения всех формальностей. А вот в Мариуполе – нет, ссылаясь на отсутствие денег в бюджете.

Таким образом, слухи о повсеместной монетизации льгот на проезд в 2018 году, скорее всего, не подтвердятся. В лучшем случае к осени мы услышим о таких экспериментах лишь в некоторых регионах.

Источник: https://www.segodnya.ua