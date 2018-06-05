Бывший «регионал» назвал Украину «зловещим адом»

05.06.2018 11:34

Бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко в эфире российского телевидения заявил, что Украина якобы нарушает все нормы международного права, передает donpress.com.

Свою страну он назвал «зловещим адом». «Я осознанно иду на это. Хватит молчать — это раз. Надо говорить правду.

Сегодня Украина превращается в зловещий ад. Сегодня Украина нарушает все нормы», — уверяет Журако.

Он также бездоказательно обвинил украинскую власть в крушении малайзийского Boeing на Донбассе, заявив, что приказ на его уничтожение отдал якобы лично президент Украины Петр Порошенко.