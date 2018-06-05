Новый удар по Украине: генерал раскрыл задумку Путина с его провокациями в Азовском море

05.06.2018 09:55

Своими недавними агрессивными действиями в Азовском море Россия стремится установить контроль над его акваторией и создать проблемы для экономики Украины. Об этом со ссылкой на бывшего главу Службы внешней разведкой Украины, генерала армии Николая Маломужа сообщает "glavred.info".

По его мнению, Россия планомерно создает проблемы для судоходства в Азовском море, а Украина теряет часть своего суверенитета. Маломуж подчеркнул, что Россия сегодня получила возможность формирования в акватории Азовского моря своих военно-морских частей, которые, проводя военные маневры, будут оказывать на Украину давление и в плане безопасности. А в перспективе, если рассматривать разные театры боевых действий, этот фактор позволит России с этих позиций проводить активные локальные, а при необходимости и масштабные военные операции с использованием военно-морских сил РФ в регионе.

"Благодаря своим действиям в Азовском море Россия получает доминирование в регионе, ежедневный экономический контроль над всеми отраслями украинского производства, которые так или иначе связаны с судоходством (металлургия, руда, зерно и т.д.). Плюс — РФ теперь сможет контролировать этот регион с помощью военно-морского флота и военно-воздушных сил, а в дальнейшем может стать еще и плацдармом для возможного развертывания операций против Украины", - отметил эксперт.

По словам Маломужа, несмотря на то, что Россия не готовит широкомасштабных операций против Украины с моря, как и попытку пробить сухопутный коридор в Крым, но провокации и экономическое давление на Украину могут быть и будут.

Он добавил, что Украина неадекватно и недостаточно реагирует на угрозы, которые создает для нее Россия в Азовском море. Ведь все действия России — от аннексии Крыма, строительства моста и до ограничения украинского судоходства и задержания наших судов — являются нарушением международных норм и противоречат международному и международно-морскому праву.

"Главное — суды, именно они должны дать юридическую оценку действиям России, принять окончательное решение, а не озвучивать призывы, осуждения или высказывать обеспокоенность. Тогда бы Украина руководствовалась конкретными решениями суда, которые были бы обязательны для выполнения для всех, включая РФ. Это важный инструмент, но он пока что не задействован Украиной полнокровно", — резюмировал Маломуж.