- Шварценеггеру подарили его украинский портрет в вышиванке22:29
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО22:07
- В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины21:46
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание20:01
- Стало известно, как боевики непризнанных "Л/ДНР" "готовятся" к выборам в Украине18:19
- «Денег даже не пообещали»,— горняки Донбасса встретились с чиновниками Минэнергоугля18:03
- Завтра в Украине похолодает: синоптики уточнили, где ждать дождь и спад температуры16:50
- Журналисты, блогеры, писатели: В СМИ появился "список 47" потенциальных жертв российских спецслужб16:30
- Переселенцам продолжают блокировать пенсии15:52
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области13:26
Переселенцам продолжают блокировать пенсии
Переселенцу из Луганщины Петру Сверидову, который с 2014 года проживает в Киеве, где с этого же года получал пенсию, заблокировали выплаты в мае, аргументируя это тем, что он выехал в 2015 году на оккупированный Донбасс и не вернулся.
Обращение пенсионера к заместителю министра социальной политики Украины Николаю Шамбиру в эфире телеканала "112 Украина" зачитал ведущий передачи "Голос народа".
"3 мая 2018 года мне заблокировали пенсию, аргументируя тем, что якобы в 2015 году я пересек линию разграничения и не вернулся. Хотя я ездил туда всего на один день и вернулся через тот же пропускной пункт, после чего неоднократно проходил проверки на факт проживания в Киеве соцслужбами и Пенсионным фондом. Последние проверки – сентябрь, октябрь, ноябрь 2017 года, в 2018 году. Также постоянно идентифицируюсь в Ощадбанке", - сказано в обращении пенсионера.
"Почему я должен страдать из-за безответственности миграционной службы, которая в 2015 году у себя не поставила какую-то отметку. Кроме того, 21 октября 2015 г., уже после этой поездки, мне была продлена регистрация той же миграционной службой. Почему Пенсионный фонд не учитывает проверки, которые я десятки раз проходил. На что мне теперь жить? Вы оставили меня без средств к существованию. Прошу немедленно прекратить беспредел и отдать мне мои деньги!", - говорится в сообщении.
Шамбир прокомментировал ситуацию так:
"Я хочу сказать, что, если была ошибочно прекращена выплата, она будет возобновлена. Если человек пересекал (линию разграничения) в 2015 году, и после этого были проверки, то оснований для прекращения выплат нет", - сказал он.
Источник Трибун
Теги: Донбасс, блокирование, переселенцы, пенсии
- Кабмин атакует: что делать переселенцам? (ВИДЕО)
- Переселенческие муки: власть и беженцы оказались не готовы друг к другу
- Власть намерена устроить тотальный контроль за переселенцами - правозащитные организации обеспокоены
- "Его нет, потому что там нет меня..." Крик души переселенки из Донецка
- Адресная помощь ВПЛ: Решения судов – не в пользу переселенцев
- Совет юриста: что делать переселенцам с просроченными кредитами
- В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины21:46
- На Донбассе бойцы ООС оставили одни обломки от российского беспилотника-шпиона "Орлан"21:23
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Донбасс»20:58
- В Горловке «МВД ДНР» чтоб задержать людей за нарушение комендантского часа имитируют «кражи»20:39
- В Донецке произошло ужасное ДТП. ВИДЕО20:22
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание20:01
- Жителей Константиновки напугали взрывы в небе и на земле19:19
- В «ЛНР» топливо есть, но стремительно дорожает19:03
- "ЛНР" показали цену ее "флага": кадры, как житель ОРЛО на "символе" террористов выспался прямо на улице18:41
- Стало известно, как боевики непризнанных "Л/ДНР" "готовятся" к выборам в Украине18:19
- Шварценеггеру подарили его украинский портрет в вышиванке22:29
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО22:07
- В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины21:46
- На Донбассе бойцы ООС оставили одни обломки от российского беспилотника-шпиона "Орлан"21:23
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Донбасс»20:58
- В Горловке «МВД ДНР» чтоб задержать людей за нарушение комендантского часа имитируют «кражи»20:39
- В Донецке произошло ужасное ДТП. ВИДЕО20:22
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание20:01
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Жителей Константиновки напугали взрывы в небе и на земле19:19
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- Названы эффективные домашние средства от зубной боли19:30
- Как узнать свое предназначение по дате рождения09:57
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами
- Пришла отличная новость из зоны ООС
- Забытые российские "звезды" тускло блеснули в Донецке
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление
- Мариупольское направление: украинский снайпер попал в голову