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Путин ответил, при каких условиях Крым вернется к Украине
Президент РФ Владимир Путин 4 июня дал интервью одному из австрийских СМИ. В нем он затронул и острый вопрос об аннексированном Крыме. Путин ответил, при каких условиях освободит Крым, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".
Австрийский журналист в понедельник, 4 июня, попытался выяснить у российского узурпатора, что должно произойти, чтобы аннексированный Крым вернулся в состав Украины. Агрессора этот вопрос взволновал. Он попытался заверить, что таких условий якобы "не существует и не может существовать".
Чтобы оправдаться за кражу полуострова, он повторил байку кремлевской пропаганды о "госперевороте" и "незаконном захвате власти" в Киеве в 2014 году в результате Евромайдана. Стоит отметить, что присоединение Крыма к РФ не признала ни одна цивилизованная страна мира. Более того, в отношении РФ за кражу полуострова были введены жесткие санкции.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, Австрия, СМИ, санкции, РФ
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