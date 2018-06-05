Путин ответил, при каких условиях Крым вернется к Украине

05.06.2018 08:47

Президент РФ Владимир Путин 4 июня дал интервью одному из австрийских СМИ. В нем он затронул и острый вопрос об аннексированном Крыме. Путин ответил, при каких условиях освободит Крым, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".

Австрийский журналист в понедельник, 4 июня, попытался выяснить у российского узурпатора, что должно произойти, чтобы аннексированный Крым вернулся в состав Украины. Агрессора этот вопрос взволновал. Он попытался заверить, что таких условий якобы "не существует и не может существовать".

Чтобы оправдаться за кражу полуострова, он повторил байку кремлевской пропаганды о "госперевороте" и "незаконном захвате власти" в Киеве в 2014 году в результате Евромайдана. Стоит отметить, что присоединение Крыма к РФ не признала ни одна цивилизованная страна мира. Более того, в отношении РФ за кражу полуострова были введены жесткие санкции.