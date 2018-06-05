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Шварценеггеру подарили его украинский портрет в вышиванке

05.06.2018 22:29
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Шварценеггеру подарили его украинский портрет в вышиванке

Известному голливудскому актеру и бывшему губернатору штата Калифорния Арнольду Шварценеггеру подарили его украинский портрет в вышиванке. Об этом сообщает thearnoldfans.com, передает apostrophe.ua.

Так, в субботу, 2 июня, вечером у Шварценеггера состоялась ежегодная покерная вечеринка, на которой были многие из его приятелей, в частности Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм и т.д.

При этом Кейт Брез преподнесла Шварценеггеру картину, написанную в украинском стиле.



Теги: Украина, Донбасс, Калифорния, Голливуд, актер, подарок, Арнольд Шварценеггер, портрет, вышиванка
 
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