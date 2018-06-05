Журналисты, блогеры, писатели: В СМИ появился "список 47" потенциальных жертв российских спецслужб

05.06.2018 16:30

В СМИ появился якобы список из 47 украинских и бывших российских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, могла угрожать опасность наряду с Аркадием Бабченко, смерть которого недавно была инсценирована правоохранителями для разоблачения организаторов и заказчиков серии покушений на территории нашего государства. Обнародовало "документ" издание "Страна.ua", которое утверждает, что получило данные от своих источников в СБУ, пишет 112.

Как видим, в так называемый "расстрельный список" в том числе попали известные украинские писатели Юрий Андрухович, Юрий Винничук, Василий Шкляр, Отар Довженко, Лариса Ницой и др.

Стоит отметить, что некоторые из фигурантов этого списка уже были на допросе в СБУ. Ранее сообщалось, что с представителями спецслужбы беседовали телеведущие Матвей Ганапольский и Евгений Киселев, а также журналисты Осман Пашаев, Сергей Иванов, главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая, замгендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, политический обозреватель Виталий Портников.

Сегодня то, что ее вызывали на допрос в СБУ в связи с делом Бабченко и "списком 47", подтвердила детская писательница Лариса Ницой.

Некоторые из других фигурантов списка утверждают, что он - "фейк" и их никто никуда не вызывал. В частности, об этом на своей странице в Facebook отметил блогер Александр Володарский.

В то же время стоит отметить, что в Службе безопасности Украины настаивают на том, что список 47 возможных жертв террористов в СМИ не передавали. "Список - тайна следствия", - подчеркнула "Українським новинам" спикер ведомства Елена Гитлянская.

Однако при этом она не стала комментировать подлинность списка, который был обнародован изданием "Страна.ua". По словам Гитлянской, она этого не может сделать, поскольку еще не успела с ним ознакомиться.