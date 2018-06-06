Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Украине

06.06.2018 18:59

В Украине ожидается резкое похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет ДонПресс.

Как рассказала синоптик в своем прогнозе, в ночь с 6-го на 7-е июня жителей Украины, кроме южных областей, ждет сильное похолодание — температура опуститься до +7 — +10 градусов по Цельсию.

По словам Диденко, такая холодная ночь будет одна, в дальнейшем постепенно потеплеет. В общем лето обещает быть очень сухим и жарким