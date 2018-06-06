Последние новости раздела
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"22:07
- Свершилось: Совет безопасности ООН озвучил резолюцию по Украине21:04
- Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Украине18:59
- Как изменились цены на базовые продукты17:06
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра15:58
- В Чернобыле так и не потушили пожар. Дым несет на Киев15:03
- В "ДНР" задержан иностранец по подозрению "в покушении" на Басурина – подробности14:39
- В Польше значительно выросла неприязнь к украинцам и немцам13:36
- Тука рассказал о трех катастрофичных последствиях затопления шахт на оккупированном Донбассе. ВИДЕО12:19
- Наступление армии России и террористов "Л/ДНР" на Мариуполь: Машовец сделал важное заявление11:40
Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Украине
06.06.2018 18:59
В Украине ожидается резкое похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет ДонПресс.
Как рассказала синоптик в своем прогнозе, в ночь с 6-го на 7-е июня жителей Украины, кроме южных областей, ждет сильное похолодание — температура опуститься до +7 — +10 градусов по Цельсию.
По словам Диденко, такая холодная ночь будет одна, в дальнейшем постепенно потеплеет. В общем лето обещает быть очень сухим и жарким
Теги: Донбасс, похолодание, прогноз погоды
Читайте также:
- Тепло отменяется: украинцев предупредили о похолодании
- Украинцев предупредили о резком похолодании
- В Украину идет настоящая зима: синоптик рассказала о грядущих сильных морозах
- Готовьте куртки: синоптики предупредили о похолодании
- Синоптик: в разных уголках Украины перепад температуры достигнет 20 градусов
- Синоптик о погоде на эту неделю: ожидаются дожди и понижение температуры
- Местные жители Горловки публикуют фото последствий мощного урагана22:29
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"22:07
- В «ДНР» люди Захарченко за бесценок скупают урожай у фермеров и втридорога перепродают в Россию21:46
- На Донбассе военный фельдшер открыл огонь по боевикам и уничтожил их огневую точку21:27
- Свершилось: Совет безопасности ООН озвучил резолюцию по Украине21:04
- Боевики ДНР за сутки понесли колоссальные потери20:45
- Главарь "ДНР" Воха разбился на мотоцикле, девушка боевика погибла на месте. ВИДЕО20:26
- Депутаты Доброполья теперь будут голосовать с помощью «Вече»20:02
- Переселенцы из Песок лишены возможности посещать поселок, к своим домам люди пробираются тайком19:45
- Главарь «ДНР» назвал истинные потери среди боевиков и российских наемников. ВИДЕО19:22
- Местные жители Горловки публикуют фото последствий мощного урагана22:29
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"22:07
- В «ДНР» люди Захарченко за бесценок скупают урожай у фермеров и втридорога перепродают в Россию21:46
- На Донбассе военный фельдшер открыл огонь по боевикам и уничтожил их огневую точку21:27
- Свершилось: Совет безопасности ООН озвучил резолюцию по Украине21:04
- Боевики ДНР за сутки понесли колоссальные потери20:45
- Главарь "ДНР" Воха разбился на мотоцикле, девушка боевика погибла на месте. ВИДЕО20:26
- Депутаты Доброполья теперь будут голосовать с помощью «Вече»20:02
- Переселенцы из Песок лишены возможности посещать поселок, к своим домам люди пробираются тайком19:45
- Главарь «ДНР» назвал истинные потери среди боевиков и российских наемников. ВИДЕО19:22
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО
- Какой цвет приносит вам счастье по знаку Зодиака
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- Кураторы боевиков «ЛДНР» срочно покидают свои посты
- В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины
- В Донецке люди требуют ухода Захарченко, «Ташкента» и Ко