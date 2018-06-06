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В Чернобыле так и не потушили пожар. Дым несет на Киев
06.06.2018 15:03
В Чернобыльской зоне до сих пор не потушен пожар — по состоянию на сегодняшнее утро продолжается тушение отдельных его очагов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Еще в 7:00 тушение продожалось на общей площади около 5 га. Ранее пожар распространялся на площадь 6 га.
На месте работают 35 единиц техники и 150 человек личного состава. Авиация ГСЧС с начала работ 29 раз сбросила воду (130 тонн).
Синоптики также подчеркивают, что сегодня в зоне пожара отмечается северный ветер: то есть со стороны Чернобыля он дует в сторону Киева.
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, Киев, Чернобыль, пожар, радиация
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