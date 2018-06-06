Последние новости раздела
- Как изменились цены на базовые продукты17:06
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра15:58
- В Чернобыле так и не потушили пожар. Дым несет на Киев15:03
- В "ДНР" задержан иностранец по подозрению "в покушении" на Басурина – подробности14:39
- В Польше значительно выросла неприязнь к украинцам и немцам13:36
- Тука рассказал о трех катастрофичных последствиях затопления шахт на оккупированном Донбассе. ВИДЕО12:19
- Наступление армии России и террористов "Л/ДНР" на Мариуполь: Машовец сделал важное заявление11:40
- Эскалация конфликта на Донбассе спровоцирована слухами и испугом - Машовец дал прогноз действий боевиков09:58
- Захарченко угрожает Украине «Чебурашками» морского базирования. ВИДЕО08:07
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне07:58
В Польше значительно выросла неприязнь к украинцам и немцам
06.06.2018 13:36
Среди поляков за последние годы значительно ухудшилось отношение к украинцам и немцам. Об этом говорится в исследовании Института публичных дел относительно восприятия поляками иностранцев на различных социальных ролях, сообщает портал Oko.Press.
Как отмечается, нынешний уровень восприятия украинцев поляками в большинстве измерений более чем на 20 процентных пунктов ниже, чем в 2013 году.
"Такой рост можно объяснить антиукраинской риторикой некоторых политиков, а также неприязнью части общества к увеличению количества граждан Украины на польском рынке труда", - отмечают авторы исследования Яцек Кухарчик и Агнешка Лада.
Источник 112.
Теги: Донбасс, Польша, отношения, украинец
Читайте также:
- Дещица: для прояснения исторических позиций Украине и Польше нужно время
- Польские власти отказались поддержать акцию "Операция "Висла: 70 лет спустя" – Gazeta Wyborcza
- На новых польских паспортах планируют изобразить Мемориал орлят во Львове
- Новые санкции США: Медведев погрозил концом
- Границу с Польшей перекроют, пункты пропуска работать не будут: что происходит
- Историк: Польша все чаще ведет себя, как Россия по отношению к Украине
- "Люди, что опять с МТС": в Донецке "лежит" украинский оператор: названа реальная причина пропажи связи18:35
- В Донецке «за бензином исчез и доллар»16:40
- Важная информация для пересекающих КПВВ 16:19
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра15:58
- «Хотим дышать»,— несколько тысяч жителей Мариуполя вышли на экологический митинг15:41
- В России пассажирский автобус, следовавший в Донецк, попал в серьезное ДТП: есть пострадавшие15:18
- В "ДНР" задержан иностранец по подозрению "в покушении" на Басурина – подробности14:39
- В Донецке показали условия в детской инфекционной больнице14:17
- Захарченко обвинил Россию в отсутствии бензина в ДНР13:59
- "Погибших россиян вывозят каждую неделю..." - Бородай рассказал о крупных потерях на Донбассе13:21
- "Люди, что опять с МТС": в Донецке "лежит" украинский оператор: названа реальная причина пропажи связи18:35
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Как изменились цены на базовые продукты17:06
- В Донецке «за бензином исчез и доллар»16:40
- Важная информация для пересекающих КПВВ 16:19
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра15:58
- «Хотим дышать»,— несколько тысяч жителей Мариуполя вышли на экологический митинг15:41
- В России пассажирский автобус, следовавший в Донецк, попал в серьезное ДТП: есть пострадавшие15:18
- В Чернобыле так и не потушили пожар. Дым несет на Киев15:03
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- Пришла отличная новость из зоны ООС
- Забытые российские "звезды" тускло блеснули в Донецке
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление