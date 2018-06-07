В Украине принят закон об Антикоррупционном суде

07.06.2018 13:40

Сегодня, 7 июня, Верховная Рада Украины приняла законопроект об Антикоррупционном суде. Законодательный акт, переживший массу поправок, поддержали 315 депутатов.



Во время голосования в зале присутствовали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.



Вот, что пишет по этому поводу нардеп Мустафа Найем на своей странице в Фейсбуке:



"Мы таки заставили их это сделать. Закон про Антикоррупционный суд принят. В сухом остатке после этого затяжного противостояния счет следующий. Нам удалось:



- пересмотреть критерии подбора судей;

- пересмотреть минимальное количество судей для начала работы суда;

- согласиться на четкой и узкой подсудности Антикорсуда, чтобы не завалить дедам из других органов;

- и самое главное мы добились решающей роли международного сообщества при избрании судей в Антикоррупционный суд.



Но в конце они конечно немного нагадили по мелочи - в форме работы Совета международных экспертов, в процедурах принятия решения по преодолению вето и немного - в субъектах, которые будут этих экспертов предлагать. Но это на самом деле мелочи, потому что и на этом этапе нам удалось срезать два ключевых момента уже на заседании комитета.



И сейчас, когда я говорю "мы", я не преувеличиваю. Это не пафос и не бахвальство. Президент почти два (!) года не вносил в парламент свой законопроект про Антикорсуд. Все это время в стране процветала коррупциями, дела НАБУ застаивались в подконтрольных судах, а МВФ кормили "завтраками". В октябре прошлого года мы с вами вышли на акцию протеста и поставили вопрос ребром. Под давлением улицы, пытаясь сохранить красивую мину при плохой игре глава государства внес свой законопроект, который все (!) международные инстанции разнесли в пух и прах - начиная от МВФ и заканчивая Венецианской комиссией.



И все это именно благодаря нам всем - кто приходил на акции, кто писал статьи, звонил партнерам, был на чеку, вносил поправки и пытался разобраться. Сегодня мы кинули в саркому коррупции старых элит еще один, теперь уже ценностный и интитуциональный коктейль Молотова. Спасибо вам".