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«Ціновий дозор»: Усі ціни ліків на одному майданчику

08.06.2018 20:19
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«Ціновий дозор»: Усі ціни ліків на одному майданчику

Спеціалісти Інституту аналітики та адвокації розповідають, що за допомогою «цінового дозору» можна дізнатися ціни медичних препаратів та порівняти їх вартість у різних регіонах.
Інструмент, створений Transparency International, знаходиться на моніторинговій платформі DoZorro.
У фокусі нашої уваги – медицина. – розповідає аналітик ІАА Олена Дмитренко. – За допомогою «цінового дозору» ми можемо відслідкувати вартість одного й того самого препарату, закупленого в один час, у різних регіонах України. Це дозволить побачити реальні ціни, за якими постачальники пропонують медичні препарати лікарням, і виявити, де вартість на них суттєво завищена. У процесі моніторингу такі тендери, у першу чергу, потрапляють до уваги громадськості, яка слідкує за медичними закупівлями. Адже зависокі ціни можуть свідчити про недобросовісність, як учасника так і замовника.
Мета порталу: зменшити вартість медичних препаратів за одиницю товару, де це можливо, усунути порушення, зробити медицину комфортнішою та доступною. Також це допоможе вивчити найкращі практики економії у регіонах України.
Картинка: Ліки
«Ціновий дозор» - постійно доповнюється новою інформацією за результатами щойно проведених тендерів. Тепер ним можуть користуватися абсолютно всі.
Довідково: Матеріал створений ГО «Інститут аналітики та адвокації» у рамках проекту «Regional monitoring for 100% Life», який здійснюється за підтримки БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»


Прес-служба ГО «Інститут аналітики та адвокації»



Теги: Донбасс, медицина, лекарства, цены
 
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