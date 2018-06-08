В аннексированном Крыму заметили машину с номерами Верховной Рады

08.06.2018 16:41

Вчера, 7 июня, в аннексированном Севастополе на ул. Айвазовского был замечен внедорожник из автопарка Верховной Рады Украины. Об этом сообщает «КРЫМский бандеровец» в своем блоге в Twitter.

«Крым. Сегодня на Айвазовского в оккупированном Севастополе замечена машина из автопарка Верховной Рады Украины с номером АА 0059 ВР. Что за птица и какого х*ена тут спокойно делает?» — написал он.

Отметим, что депутатам Верховной Рады выдают специальные автомобильные номера серии ВР. На депутатов ВР выделено около тысячи номеров: от АА 0001 ВР до АА 0499 ВР и от АА 1001 ВР до АА 1499 ВР