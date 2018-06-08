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В аннексированном Крыму заметили машину с номерами Верховной Рады
08.06.2018 16:41
Вчера, 7 июня, в аннексированном Севастополе на ул. Айвазовского был замечен внедорожник из автопарка Верховной Рады Украины. Об этом сообщает «КРЫМский бандеровец» в своем блоге в Twitter.
«Крым. Сегодня на Айвазовского в оккупированном Севастополе замечена машина из автопарка Верховной Рады Украины с номером АА 0059 ВР. Что за птица и какого х*ена тут спокойно делает?» — написал он.
Отметим, что депутатам Верховной Рады выдают специальные автомобильные номера серии ВР. На депутатов ВР выделено около тысячи номеров: от АА 0001 ВР до АА 0499 ВР и от АА 1001 ВР до АА 1499 ВР
Теги: Донбасс, Крым, Севастополь, номерной знак, Верховная Рада, автомобиль
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