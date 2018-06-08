В выходные на Украину прольются дожди с грозами

08.06.2018 12:59

В ближайшие выходные на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В субботу, 9 июня, на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами, только в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму ожидается сухая погода. Температура по регионам: в западном - от 25 до 28 градусов днем, 12-16 - ночью; на севере и в центре - 22-28 днем, 11-16 - ночью; от 23 до 26 днем и 10-13 градусов ночью - на востоке; на юге днем 23-29, ночью - местами от 14 до 17 градусов.

В Киеве в этот день ожидаются дожди с грозами, дневная температура 25-27 градусов, ночная - +14+16 градусов.

В воскресенье, 10 июня, дожди с грозами пройдут на западе, а также в некоторых центральных и южных областях. Температура в этот день значительно не изменится: запад - 25-29 днем, 12-16 - ночью; север - 20-28 днем, 11-16 - ночью. На востоке без осадков, температура днем +20+24 градуса. В большинстве центральных областей также ожидаются осадки в виде дождя с грозами, сухо будет только в Черкасской и Полтавской областях. Дневная температура в регионе 22-28 градусов тепла. На юге также ожидаются дожди с грозами, сухо будет только в Одесской области и Крыму. Дневная температура 23-29 градусов.

В Киеве 10 июня ожидается сухая солнечная погода, воздух днем прогреется до 25-27 градусов, ночью температура составит 14-16 градусов.