Запад не будет воевать за Украину: генерал рассказал, как ВСУ отвечает на новые угрозы России

08.06.2018 10:28

Украине стоит готовиться к новым противостояниям с Россией и делать это с расчетом исключительно на свои силы.

Об этом "Апострофу" рассказал генерал-лейтенант, экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Нашим силам необходимо противодействовать – подготовить оборону таким образом, чтобы они понимали, что их военные действия будут очень дорого стоить с неприемлемой для них ценой", - говорит он.

Романенко отмечает, что если Россия все же пойдет на новую военную атаку против Вооруженных сил Украины, то решительных действий по защите Украины от западных партнеров ждать не стоит.

"Если же они решатся на такой шаг, то мировое сообщество выразит нам сочувствие, обеспокоенность. Здесь многое зависит от того, что будет происходить. Но, в любом случае, Запад не будет воевать за нас - и здесь надо рассчитывать на свои силы", - сказал генерал.