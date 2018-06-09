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ФСБ РФ проводит "церковную обработку" украинцев

09.06.2018 15:50
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ФСБ РФ проводит "церковную обработку" украинцев

По информации группы "Информационное Сопротивление", сотрудники ФСБ РФ, которые представляют структурные подразделения этой спецслужбы в Курской области (РФ) вдоль украинско-российской границы, проводят системную работу по привлечению завербованных ранее на компрометирующей основе украинских граждан (одна из категорий – контрабандисты) к активному участию в мероприятиях в поддержку УПЦ МП на территории Украины в контексте возможного предоставления автокефалии Украинской церкви.

"Также, по имеющимся данным, в пунктах пропуска на украинско-российской границе со стороны РФ сотрудниками (под прикрытием) и агентурой ФСБ РФ проводятся системные мероприятия идеологической обработки и психологического влияния на граждан Украины, особенно женского пола в возрасте, которые часто посещают Россию и имеют там родственников, - отмечают в ИС. - Основной тезис, который доводится и разыгрывается - это недопущение любой ценой "раскола церкви" (РПЦ – УПЦ МП), которая "объединяет братские славянские народы".



Теги: Украина, Россия, религия, ФСБ, УПЦ МП
 
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