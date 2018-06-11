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11 июня в Украину зайдет мощный циклон
11 июня, в понедельник, в большинстве украинских областей ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, во многих регионах прогнозируются дожди и грозы.
Также синоптики отметили, что в ближайшие несколько дней циклон не уйдет из Украины, и на всей территории ожидаются осадки. На севере Украины будет ясно. Температура ночью +8...+10 градусов, днем +22...+24 градуса. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. В центре Украины преимущественно ясно, температура ночью +12..+14 градусов, днем около +25...+28 градусов.
Грозовые дожди синоптики прогнозируют на западе, но при этом понижения температуры не ожидается. Днем будет до 27 градусов тепла, ночью – около 14 градусов. В южных областях температура днем будет высокой – до 28 градусов, сегодня пока сохранится ясная погода, без осадков. В восточных областях дождей тоже пока не ожидается. Синоптики обещают до 26 градусов в дневные часы и около 10 градусов тепла ночью.
Теги: Украина, Донбасс, погода, дождь, циклон
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