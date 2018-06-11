Евродепутаты призывают Порошенко возглавить гей-парад

11.06.2018 17:15

Депутаты Европарламента обратились к президенту Украины Петру Порошенко, а также к членам Кабмина и депутатам ВР с просьбой присоединиться к «Маршу равенства», который пройдет в Киеве.



Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, депутаты отметили, что президент и правительство должны идти в первых рядах парада. Письмо, в котором украинскому руководству предлагают присоединиться к акции ЛГБТ-сообщества, подписали 35 депутатов Европарламента. В тексте документа Петра Порошенко призывают усилить меры безопасности в преддверии шествия. Более того, евродепутаты утверждают, что власти Украины до сих пор так и не предприняли практически ничего, чтобы защитить права представителей сексуальных меньшинств.



Напомним, что в 2017 году организаторы гей-парада в Киеве изменили его маршрут из-за угроз радикалов, но, несмотря на это, во время «Марша равенства» были столкновения между активистами и участниками парада. Пострадали несколько человек.