- Жителям Донетчины запретили посещать леса и посадки21:10
- В столице задержали соратника Саакашвили, стянули силовиков с водометами20:48
- Стало известно, почему Снежана Егорова обратилась к президенту Украины19:55
- Субсидия по-новому: украинцев будут поверять в три этапа19:20
- Украина поможет Молдове в деоккупации Приднестровья19:00
- Житель Дружковки выращивал на огороде коноплю, защищая овощи от вредителей18:46
- Боевики обстреляли из минометов Донецк. Есть пострадавшие18:32
- Закон о Высшем Антикоррупционном суде подписан президентом18:12
- «Голубые каски» и конфликт на Донбассе. Что будут обсуждать главы МИДов «нормандской четверки»17:55
- Боевики притащили под Мариуполь "Чебурашку" - систему залпового огня17:34
«Голубые каски» и конфликт на Донбассе. Что будут обсуждать главы МИДов «нормандской четверки»
Сегодня вечером, 11 июня, в Берлине состоится встреча министров иностранных дел в формате «нормандской четверки». Виллу МИД Германии «Борзиг» в пригороде Берлина посетят Павел Климкин, Хайко Маас, Жан-Ив ле Дриан и Сергей Лавров.
Запланировано обсуждение текущей ситуации на востоке Украины и, впервые, будут оцениваться перспективы размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН. Эта встреча будет первой за последние 16 месяцев.
По мнению министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, возобновление переговоров в этом формате будет сложным, та как интересы Украины и России очень разнятся. Об этом сообщает Bild.
«Нам приходится пробивать толстую доску; интересы и позиции Украины и России далеки друг от друга во многих областях», — заявил он.
В то же время Маас, который недавно побывал в Украине, рядом с линией разграничения, подчеркнул, что люди «на востоке Украины ничего не желают так сильно, как мира».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, миротворцы, нормандская четверка, нормандский формат
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"
- "Россия хочет еще больше расколоть Украину, никто не пойдет на условия Москвы!" – Волкер прокомментировал инициативу России о введении миротворцев ООН на Донбасс по кремлевскому сценарию
- Сегодня в Мюнхене пройдет встреча глав МИД «нормандской четверки»
- Дипломаты подготовили новый документ о разведении войск в Донбассе
- На Донбассе могут появиться миротворцы
- США жестко ответили России на требования по миротворцам ООН
- Жителям Донетчины запретили посещать леса и посадки21:10
- Житель Дружковки выращивал на огороде коноплю, защищая овощи от вредителей18:46
- Боевики обстреляли из минометов Донецк. Есть пострадавшие18:32
- Боевики притащили под Мариуполь "Чебурашку" - систему залпового огня17:34
- Миссия ОБСЕ снова обнаружила тяжелое вооружение боевиков16:20
- Пьяный мариуполец «спас» ребенка от отца с игрушкой. Мужчина в реанимации15:04
- В центре Мариуполя таинственное подземелье скрывало оружие Вермахта 14:32
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт13:35
- Стало известно, кого из переселенцев Донбасса обеспечат жильем13:00
- Жебривский покидает должность главы Донецкой ОВГА?12:45
- Жителям Донетчины запретили посещать леса и посадки21:10
- В столице задержали соратника Саакашвили, стянули силовиков с водометами20:48
- В Британии скончалась первая исполнительница роли «девушки Бонда»20:30
- Меган Маркл грубо нарушила королевский дресс-код: королева гневается. ФОТО20:15
- Стало известно, почему Снежана Егорова обратилась к президенту Украины19:55
- Названы первые признаки теплового удара19:38
- Субсидия по-новому: украинцев будут поверять в три этапа19:20
- Украина поможет Молдове в деоккупации Приднестровья19:00
- Житель Дружковки выращивал на огороде коноплю, защищая овощи от вредителей18:46
- Боевики обстреляли из минометов Донецк. Есть пострадавшие18:32
- Названы первые признаки теплового удара19:38
- Почему важно прощать? Как простить человека?16:36
- Вечные пессимисты: какие знаки Зодиака не дают себе быть счастливыми13:48
- Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина11:45
- Кому нельзя есть мороженое11:15
- Каким даром тебя наградила дата рождения10:00
- Супрун предупредила об опасной эпидемии09:15
- 5 обычных предметов в вашем доме, которые приносят благополучие и счастье09:00
- Энергетическая совместимость в любви по дате рождения08:12
- 8 запахов, которые заставят комара отказаться от вашей крови07:35
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"
- Протест у КПВВ "Майорск": подробности от СММ ОБСЕ