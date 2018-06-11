Монетизация субсидий: стало известно, как будут проверять украинцев

11.06.2018 08:00

В Украине в связи с монетизацией субсидий намерены ввести систему проверок субсидиантов

Так, Министерство финансов предлагает ввести трехэтапный контроль: при оформлении субсидии, во время получения материальной помощи и после того, как субсидию получили. Нашли нарушение – использованную скидку возвращают в бюджет государства.

В Министерстве социальной политики предлагают, чтобы домой к получателям субсидий наведывались социальные инспекторы, которые будут оценивать уровень материального благосостояния субсидиантов.

К слову, на соответствующем ужесточении проверок субсидиантов настаивают международные кредиторы, так как Украина тратит на субсидии рекордную в своей истории сумму – больше 70 млрд грн в год.

Следует отметить, что расходы на программу растут ежегодно и после грядущего повышение тарифов могут увеличиться еще на 27 млрд грн, с учетом повышения тарифа на газ до уровня импортного паритета, подорожания горячей воды и отопления.

Источник: https://from-ua.com