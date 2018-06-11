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"Нормандская" встреча: в Берлине предчувствуют тяжелый разговор
ФРГ ждет сложных переговоров
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас ожидает сложных переговоров во время следующей встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине 11 июня.
Об этом Маас сказал в интервью изданию Bild, передает DW.
Он рассказал о намерении обсудить на предстоящих переговорах возможность размещения на Донбассе миссии миротворцев ООН.
Немецкий чиновник указал, в частности, на то, что "интересы и позиции Украины и России во многих сферах" имеют значительные расхождения.
Впрочем, по словам Мааса, следует испробовать все, чтобы достичь длительного перемирия, отвода тяжелых вооружений и улучшения гуманитарной ситуации для людей на Донбассе, которые страдают.
В то же время глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что люди "на востоке Украины ничего не желают так сильно, как мира".
1 июня Гайко Маас на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Павлом Климкиным в Мариуполе анонсировал проведение 11 июня встречи министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины.
Переговоры глав МИД в понедельник должны стать первыми после 16-месячного перерыва: последняя такая встреча в "нормандском" формате на уровне министров состоялась в феврале 2017 года.
Накануне МИД РФ заявило, что на встрече 11 июня Сергей Лавров потребует разведения сил в Станице Луганской и фиксации так называемой "формулы Штайнмайера".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Берлин, нормандская четверка
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