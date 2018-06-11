ОБСЕ: представители «ЛНР» заплатили Украине за воду

11.06.2018 07:45

Представители террористического формирования «Луганская народная республика» передали украинской стороне деньги для погашения части задолженности за водоснабжение временно оккупированных районов Луганской области. Как информирует replyua.net, об этом сказано в отчете миссии ОБСЕ по состоянию на вечер 8 июня.



В частности, в нем говорится: «В Луганской области команда Миссии осуществляла мониторинг соблюдения локального режима тишины и содействовала, как сообщалось, передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов Луганской области в подконтрольные в счет оплаты за услуги водоснабжения».



Оплату водоснабжения неоднократно обсуждали на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, отмечают «Новости Донбасса». 22 июня 2017 года спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик сообщил, что был совершен второй платеж за воду для подконтрольной «ЛНР» территории. 10 сентября 2017 состоялась третья передача средств по задолженности по водоснабжению ОРЛО.