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ОБСЕ: представители «ЛНР» заплатили Украине за воду
Представители террористического формирования «Луганская народная республика» передали украинской стороне деньги для погашения части задолженности за водоснабжение временно оккупированных районов Луганской области. Как информирует replyua.net, об этом сказано в отчете миссии ОБСЕ по состоянию на вечер 8 июня.
В частности, в нем говорится: «В Луганской области команда Миссии осуществляла мониторинг соблюдения локального режима тишины и содействовала, как сообщалось, передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов Луганской области в подконтрольные в счет оплаты за услуги водоснабжения».
Оплату водоснабжения неоднократно обсуждали на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, отмечают «Новости Донбасса». 22 июня 2017 года спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик сообщил, что был совершен второй платеж за воду для подконтрольной «ЛНР» территории. 10 сентября 2017 состоялась третья передача средств по задолженности по водоснабжению ОРЛО.
Теги: Донбасс, деньги, вода, ОБСЕ, ЛНР
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