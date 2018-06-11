Придется подождать: стало известно, когда Украина получит новый транш МВФ

11.06.2018 15:40

В Министерстве финансов подтвердили, что принятие закона об Антикоррупционном суде не позволяет Украине надеяться на мгновенное получение помощи от МВФ

В Минфине говорят, что сейчас ведутся переговоры с представителями фонда по тарифам на газ и реформированию энергетического сектора.

Об этом в интервью изданию The Financial Times сообщила и. о. главы Минфина Оксана Маркарова.

По ее словам, Министерство финансов надеется получить транш от Международного валютного фонда осенью 2018 года.

«Чем быстрее мы его получим, тем лучше. Это доказывает, что мы продвигаемся по нашей программе реформ, это очень хороший сигнал для инвесторов. Под любым углом, очень важно, чтобы мы были в программе», — заявила Маркарова.

Она также сообщила, что Минфин попытается сохранить параметры дефицита государственного бюджета текущего года на уровне 2,5%. И.о министра финансов подчеркнула, что ситуация по выплате государственного долга остается под контролем.

Напомним, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина может не дождаться денег от Международного валютного фонда.

По словам экс-министра финансов, одного только принятия закона про Антикоррупционный суд недостаточно для получения следующего транша МВФ.

Данилюк отметил, что МВФ выдвигал Украине ряд других условий — в частности, требование, касающееся цен на газ.

«Это одно из двух требований для получения транша. На самом деле, голосование закона произошло, но еще нет позиции МВФ, или они соглашаются с контекстом. После этого должны также найти решение вопроса по ценам на газ, и после этого мы должны получить транш», — заявил Данилюк.

Как сообщала Politeka, 7 июня во втором чтении Верховной Радой был принят законопроект об Антикоррупционном суде.

«За» проголосовали 315 нардепов.

Создание Антикоррупционного суда в Украине является важнейшим элементом пакета реформ, согласованных с международными партнерами. К тому же это является обязательным условием для предоставления финансовой помощи Украине Международным валютным фондом. Поэтому МВФ активно участвовал в создании законопроекта и следил, чтобы в документ были внесены поправки о ключевой роли совета международных экспертов в выборе квалифицированных судей для Антикоррупционного суда.

Источник: https://politeka.net