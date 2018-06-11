Смолий: НБУ может вернуть валютные ограничения

11.06.2018 15:22

В интервью ZN.ua глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что в возглавляемом им органе уже готовят план действий на случай, если МВФ откажется предоставлять Киеву очередной транш, передает replyua.net.

«Когда у нас спрашивали, что вы будете делать, если не будет программы сотрудничества по МВФ, мы озвучили, что у нас уже есть несколько проработанных альтернативных сценариев и даже продуманы критерии, по которым мы будем внедрять те или иные меры в случае наступления той или иной ситуации», - отметил Смолий.



Он также добавил, что публиковаться эти критерии не будут, поскольку это «внутренние наработки». В то же время глава НБУ добавил, что результатом срыва кредитной программы с МВФ может стать введение валютных ограничений.



«Надеемся, что сотрудничество с Фондом будет продолжаться, и нам не придется их применять, однако мы об этом открыто говорим: у нас есть критерии, в случае реализации которых мы должны будем перейти к более жесткой монетарной политике и даже, в крайнем случае, рассмотреть возможность введения валютных ограничений», - подчеркнул Смолий.