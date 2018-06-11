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Стали известны сроки запуска Антикоррупционного суда
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает, что Антикоррупционный суд может полноценно заработать в конце 2018 - начале 2019 года. Об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина в понедельник, 11 июня.
"Создание Антикоррупционного суда замыкает весь процесс создания антикоррупционных органов, собственно, замыкает процесс антикоррупционной реформы. Теперь уже надо ждать результата. Просто надо подождать, чтобы этот суд начал выносить приговоры, и надо дать возможность этому суду быть созданным, набрать судей, и пусть они выносят приговоры. Не обвинительные приговоры для САП или НАБУ, а законные и справедливые, тогда будет к ним доверие. Мы готовы, более 100 дел уже в разных судах. Я надеюсь (это я вижу по развитию работы), что это еще не конец и количество дел будет только увеличиваться. При лучших раскладах, при лучшем содействии этот суд начнет первые дела слушать в декабре этого года - январе следующего года", - сказал он.
В свою очередь директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отметил, что суд был создан из-за давления со стороны западных партнеров.
"Инициатива о создании Антикоррупционного суда, имеется в виду законопроект, это не добрая воля нашей политической элиты, это давление со стороны стратегических западных партнеров. Украина на грани дефолта, нужно внешнее финансирование. Но все учреждения, которые могут это сделать, имеется в виду предоставить финансирование, все привязывают это финансирование к созданию не просто Антикоррупционного суда, а независимого Антикоррупционного суда", - сказал он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Антикоррупционный суд
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