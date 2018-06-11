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Украинцы массово сдают валюту

11.06.2018 16:00
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Украинцы массово сдают валюту

В прошлом месяце украинцы продали через банки на 350,6 миллиона долларов больше, чем купили.

В мае украинцы побили годичный рекорд по продаже наличной иностранной валюты. Превышение продажи над покупкой населением составило 350,6 миллиона долларов. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщает Finclub.

За прошлый месяц, согласно данным НБУ, банки купили у населения наличной валюты на 1,074 млрд долларов (рекордный показатель минимум с 2015 года), а продали им валюты на 723,3 млн долларов (рекордный показатель с декабря 2017 года).

С начала года показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил 966 млн долларов (в том числе долларов - 771,1 млн долларов (остальное - другие валюты).

Источник: https://korrespondent.net 



Теги: Донбасс, валюта
 
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