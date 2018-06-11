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Украинцы могут остаться без квартир из-за долгов за коммунальные услуги

11.06.2018 12:00
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Украинцы могут остаться без квартир из-за долгов за коммунальные услуги

Законодательно не установлено, какой должна быть минимальная сумма задолженности для того, чтобы взыскивать средства через суд. Поставщики могут обратиться в суд, даже если задолженность минимальная. 

«Поводом для обращения поставщика услуг в суд может быть абсолютно любая сумма. Разумеется, никто не будет пытаться выставить квартиру на продажу за долг в 10 тысяч гривень, но с юридической точки зрения, задолженность за 2 месяца уже является основанием для обращения в суд», — заявил Щербак. Также он отметил, что события могут развиваться по-разному в разных условиях. 

До того, как станет вопрос о выставлении на продажу квартиры, должнику будут предлагать заключить договор о реструктуризации долгов. Также может быть конфисковано имущество в счет погашения задолженности. 

«В списке всех мер "выбивания" денег с должника продажа квартиры стоит на последнем месте. Сначала с должником заключат договор о реструктуризации задолженности. Потом, если этот договор не будет выполняться, встанет вопрос о конфискации имущества с целью его продажи для погашения задолженности. И только в последнюю очередь речь может зайти о продаже жилья должника», — отметил юрист.

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, квартира, коммунальные услуги, долги
 
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