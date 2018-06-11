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В столице задержали соратника Саакашвили, стянули силовиков с водометами
Силовики задержали соратника бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области, лидера партии «Рух нових сил» Михеила Саакашвили
11 июня в центре Тбилиси, столице Грузии, правоохранители задержали лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелиа. Специоперацию провели масштабно, стянув в центр города огромное количество силовиков с водометами.
Известно, что конфликт произошел в тот момент, когда полиция пыталась демонтировать установленные перед зданием парламента палатки. Сперва, оппозиционеры затеяли словесную перепалку, а после копы стали задерживать оппозиционеров. Вместе с Мелиа были задержаны еще несколько членов партии.
Сегодня правоохранителям удалось разобрать палатки, но в партии «Единое национальное движение» пригрозили устроить масштабную акцию протеста.
Добавим, «Единое национальное движение» существует в Грузии с 2001 года, тогда политическую силу основал и возглавил Михеил Саакашвили. Однако в 2017 году в партийной фракции ЕНД произошел раскол. Из 27 депутатов парламента Грузии в новую фракцию Европейская Грузия перешли 21 депутат, во фракции ЕНД осталось всего шесть депутатов.
Как сообщала Politeka, Мария Гайдар, которая пришла в украинскую политику в команде Михеила Саакашвили, решила досрочно покинутьОдесский областной совет. О намерениях политика сложить с себя полномочия депутата говорится в проекте решение облсовета, очередная сессия которого запланирована на следующую неделю.
Россиянка Мария Гайдар пришла вместе с командой Михеила Саакашвили, который в 2015 году был назначен главой Одесской ОГА. 4 августа 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гражданства и вручил украинский паспорт российской общественнице. Вскоре Гайдар выдвинули кандидатом в депутаты Одесского областного совета от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». В январе 2016 года Гайдар заняла пост заместителя председателя Одесской областной государственной администрации, но не проработала на этой должности и полгода — ушла в отставку. В 2017 году Гайдар получила статус советника президента Украины.
Напомним, Михеил Саакашвили намерен судиться в Европейском суде относительно лишения его гражданства, но также готов вернуться в Украину, чтобы защищать права человека. Такое заявление он сделал 29 мая в ходе пресс-конференции в Гааге.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Грузия, Саакашвили, протесты
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