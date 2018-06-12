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Будущее Донбасса решается в закрытом формате: появились кадры встречи "Нормандской четверки"

12.06.2018 07:21
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Будущее Донбасса решается в закрытом формате: появились кадры встречи "Нормандской четверки"

Послы стран поднимают вопрос выполнения минских договоренностей, а также обсуждают ситуацию на востоке Украины. Встреча в Нормандском формате началась вчера в Берлине.

В этот раз вместе собралась вся четверка, вернее руководители МИД всех четырех стран. Украину на саммите представляет Павел Климкин, Россию - Сергей Лавров, сообщает "Российский Диалог", передает dialog.ua.

Проблема выполнения условий минских договоренностей сторонами преткновения стоит сейчас на первом месте в переговорах "Нормандской четверки". Сама встреча происходит в закрытом формате, но представители Украины, России, Франции и Германии предварительно провели процедуру фотографирования.

Фото с начала переговоров разместил в своем Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Берлин, переговоры, МИД, Лавров, Минские договоренности, Климкин, нормандский формат
 
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