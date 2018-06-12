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Обострения не избежать: появился прогноз по действиям Путина в Украине
Президент России Владимир Путин будет и дальше пытаться достигнуть своей цели в Украине, потому что мировая элита начала его задабривать.
По мнению известного волонтера Мирослава Гая, украинцев ждут непростые годы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Обострения не избежать. Мировые лидеры, Трамп, Макрон, Меркель, все испугались войны и начали задабривать Путина. Они пишут "твитики" о великой России, Меркель уже планирует ехать на ЧМ. И не важно, это задабривание маньяка психиатрами перед надеванием смирительной рубашки или страх. Для нас более важно, как это понимает Путин. А он ликует. Они все для него слабаки", – отметил Гай.
По его словам, для Путина такая реакция мировой элиты является руководством к действию.
"Когда съели первую чеченскую, то началась и вторая. Когда простили Абхазию, то началась Осетия, а за ней и Крым, а за Крымом Донбасс. Гитлер 21 века не получил по зубам, а значит он двинет дальше. Путин четко пригрозил Украине потерей государственности и очень конкретно назвал свои цели ранее - возврат РФ к границам СССР после Ялты. И раз все боятся его и пасуют, то он продолжит и уже в этом году", – подчеркнул волонтер.
Он также добавил, что президенту РФ нужно решать вопрос с водой для оккупированного Крыма, с возвращением Украины под контроль России.
"Мы очень расслабились, мы уже не реагируем на ежедневные сообщения о раненых и погибших, 6000 украинцев поехало на ЧМ. За все это придет расплата. Нас ждут непростые годы. И если мы хотим победить, то нужно утроить усилия", – резюмировали Гай.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, Путин, прогноз, обострение
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