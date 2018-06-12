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Россия захватила украинские рыболовецкие ресурсы в Черном море

12.06.2018 16:16
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Россия захватила украинские рыболовецкие ресурсы в Черном море

Российская Федерация после аннексии Крыма захватила в Черном море до 90% от общих рыболовецких ресурсов Украины. Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" заявил заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко.
"До аннексии Крыма вылов в Черном море составлял около 40, до 50 тысяч тонн, но в связи с последними событиями часть наших промысловых хозяйств остались на территории Автономной Республики Крым. Около 90% мы потеряли в Черном море промысловых запасов – доступ к ресурсам, а также хозяйств и судов, которые остались на аннексированной территории", – отметил чиновник.

Замглавы Госрыбагентства отметил, что в таких условиях промысел в Азовском море остается важным для Украины:

"В Азовском море в 2018 году наши субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тысяч тонн – это довольно большой объем, который частично обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства", – заключил Кравченко.
Напомним, Россия оккупировала Автономную Республику Крым в 2014 году.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Черное море, рыболовство
 
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