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Россия захватила украинские рыболовецкие ресурсы в Черном море
Российская Федерация после аннексии Крыма захватила в Черном море до 90% от общих рыболовецких ресурсов Украины. Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" заявил заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко.
"До аннексии Крыма вылов в Черном море составлял около 40, до 50 тысяч тонн, но в связи с последними событиями часть наших промысловых хозяйств остались на территории Автономной Республики Крым. Около 90% мы потеряли в Черном море промысловых запасов – доступ к ресурсам, а также хозяйств и судов, которые остались на аннексированной территории", – отметил чиновник.
Замглавы Госрыбагентства отметил, что в таких условиях промысел в Азовском море остается важным для Украины:
"В Азовском море в 2018 году наши субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тысяч тонн – это довольно большой объем, который частично обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства", – заключил Кравченко.
Напомним, Россия оккупировала Автономную Республику Крым в 2014 году.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Черное море, рыболовство
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