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Деньги на ребенка. Как государство помогает молодым родителям?
В последний день весны Кабмин анонсировал новые программы поддержки молодых родителей. Обещают, что с сентября этого года в родильных домах будут выдавать бесплатные наборы с вещами для детей, а с января следующего года государство начнет финансировать услуги нянь для детей до 3-х лет. Что еще надо знать о новых государственных инициативах, разбирались эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
«Бэби-бокс» по-украински
По данным Госкомстата, в прошлом году в Украине родилось 364 тысячи детей, что почти на 33 тысячи меньше, чем в 2016-м. Эксперт Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Ирина Курило отмечает, что в последние годы уровень рождаемости в стране снижается. Для такой ситуации есть множество причин – от экономических до психологических. Поэтому проблема требует внимания государства.
Один из путей, который может переломить негативные тенденции рождаемости, – это денежное стимулирование родительства. Сейчас сумма помощи при рождении ребенка составляет 41 280 грн. Первая часть – в объеме 10 320 грн – выдается родителям одноразово, оставшаяся сумма – ежемесячно равными частями (по 860 грн) в течение следующих 3 лет. На такую помощь могут рассчитывать все родители. Стоит лишь обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства и подать документы одного из родителей. В частности, оригинал и копию паспорта, заявление, оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка, а также банковские реквизиты, куда будут перечисляться средства.
Кроме того, с сентября этого года дополнительно к действующим выплатам родители начнут получать так называемые «пакеты малыша». Об этом 30 мая объявила заместитель министра социальной политики Александра Чуркина. В пакете будут пеленки, подгузники, одежда, средства детской гигиены, игрушки и пособия с советами для мам. Пакет будет выдаваться бесплатно в роддоме. Его ориентировочная стоимость – 5 000 гривен.
Стоит отметить, что выдача таких «бэби-боксов» – распространенная практика во многих развитых странах мира. Еще в 1930-х годах они появились в Финляндии. Сейчас аналогичные пакеты существуют в Великобритании, Канаде и США.
Поддержка работающих родителей
Еще одна новация должна коснуться работающих родителей. С января следующего года правительство обещает компенсировать часть расходов на услуги няни для детей до 3-х лет. Родителям, которые официально наняли на работу няню, обещают выплачивать 1 500 гривен за каждый месяц работы няни. Общая сумма возмещения будет начисляться в конце года.
«Механизм прост – родители официально трудоустраивают няню, а в конце года им будут возмещены средства за каждый месяц в размере прожиточного минимума для детей до шести лет», – объясняет Александра Чуркина.
Эксперты отмечают, что инициатива с «муниципальной няней» давно и успешно работает в европейских странах. Насколько она будет эффективной в отечественных реалиях, еще остается под вопросом. По мнению экономического эксперта Александра Охрименко, для того, чтобы программа начала работать, нужна поддержка местной власти, ведь 60% финансирования этой инициативы ляжет на ее плечи. Еще одним подводным камнем программы может стать официальное трудоустройство нянь.
«Большинство нянь не оформлены официально, а для того, чтобы компенсации можно было платить законно, все должно быть прозрачно. А это значит, что они должны оформиться как ЧП. Но захотят ли они на это идти? Не факт, ведь им и так неплохо», считает Охрименко. – Здесь нужно принимать комплексные меры, но делать это должно государство».
В целом эксперты соглашаются, что это полезная инициатива для работающих родителей. Ведь мама, которая выходит на работу и платит налоги, получает компенсацию. Общество не теряет квалифицированного работника, а мама спокойно оставляет своего ребенка с профессиональной няней.
Медицина для детей
Беременные женщины и родители новорожденных детей часто нуждаются не только в материальной поддержке, но и квалифицированной медицинской помощи. А учитывая высокие показатели смертности новорожденных, особое значение приобретает качество обслуживания в перинатальных центрах. Несмотря на то, что такие региональные центры существуют почти во всех областях Украины, большинство из них нуждается в новом оборудовании и специалистах. Эксперты отмечают, что улучшить ситуацию можно только благодаря сотрудничеству центральной и местной власти.
Так, в конце апреля Президент Петр Порошенко открыл реконструированный Львовский областной клинический перинатальный центр. Во время мероприятия глава государства передал львовским специалистам сертификат на новое диагностическое оборудование. Медицинское учреждение было построено на 50% за счет государственного бюджета и на 50% за счет областного бюджета. Центр является одним из основных учреждений Львовской области, которое оказывает медицинскую помощь женщинам с угрозой прерывания беременности и преждевременных родов.
«Открытие после реконструкции Львовского областного клинического перинатального центра позволит расширить доступ женщин к качественным медицинским услугам, улучшить демографическую ситуацию. Центр спасет жизнь многим детям и позволит воплотить мечту о счастливом материнстве многим женщинам», – отметил Президент.
Важно, что обновленный перинатальный центр будет работать по новым правилам медицинской реформы, первый этап которой стартовал в апреле этого года.
«Мы можем говорить о введении легальной платной помощи для того, чтобы учреждение развивалось. Будет и бесплатная в пределах того, что записано в законодательстве Украины. Будем привлекать различные источники – средства фондов и т.д.», – объясняет директор департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Ирина Микичак.
Специалисты уверены, что вопрос рождаемости в Украине нельзя откладывать на потом. Проблема требует внимания от государства уже сегодня, и остается надеяться, что новые инициативы правительства – это лишь первые шаги к ее решению.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Донбасс, помощь, новорожденный, родители, рождение
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