Испытание на прочность: телеканал «Интер» угодил в новый скандал с ЧМ-2018

13.06.2018 15:10

Успевший не один раз «прославиться» телевизионный канал «Интер», который будет осуществлять трансляцию матчей футбольного мундиаля, проходящего в 2018 году в стране-агрессоре России, призывает украинцев к просмотру футбольного турнира.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook написал пользователь Евгений Терехов, сопроводив свой пост соответствующим фото.

«Добавить больше нечего... 12.062018. Киев. У нас война с Россией!», - отмечается в его сообщении. «Интер» испытывает нервы патриотов на прочность?», «Провоцирует», «Нужно что-то с этим делать», «А у кого канал «Интер» купил лицензию на показ ЧМ?», - с возмущением написали в сети.



Напомним, что вчера разгорелся скандал из-за того, что в городе Ирпень Киевской области рядом с одним из торговых центров неизвестными была установлена так называемая фан-зону к Чемпионату мира-2018 по футболу, который в текущем году будет проходить в Российской Федерации.

Источник: https://replyua.net



