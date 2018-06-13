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Эксперт: этих три закона позволят нам жить безбедно и обойтись от бесконечных кредитных траншей
Европарламент проголосовал за предоставление Украине макроэкономической помощи в размере 1 млрд долларов. Звучит на первый взгляд не плохо, если бы не два «но»: во-первых, это кредит, который мы со временем должны отдать, а во-вторых, это всего-навсего 1 млрд на два года. По факту – копейки, которые существенно не повлияют на развитие экономики.
Как информирует replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил эксперт «Реанимационного пакета реформ» Виктор Таран.
Он отмечает, что таковы реалии сегодняшних дней – вместо того, чтобы развиваться постоянно удовольствуемся международными «кредитными подачками», которые к тому же должны со временем вернуть кредиторам вместе с процентами. Эксперт отмечает, конечно же, возникает закономерный вопрос, можем ли обойтись без этих денег? Теоретически да, но для этого нужно брать деньги в другом месте. Например, путем привлечения иностранных инвестиций в размере хотя бы 10-15 млрд долларов в год.
По словам Виктора Тарана, для этого украинский парламент должен принять несколько базовых законопроектов: о запуске рынка земли, о налоге на вывод капитала, плюс обновить налоговый кодекс. В нашей же ситуации парламенту легче рассказывать о большой любви к украинскому народу, чем принять такие не простые, но важные для развития украинской экономики решения.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, закон, деньги, транш
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