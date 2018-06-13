Марш ЛГБТ в Киеве: кто из политиков и звезд пройдет под радужными флагами

13.06.2018 19:20

17 июня в столице пройдет третий «Марш равенства», который в этот раз может стать еще более многочисленным и ярким, чем все предыдущие. Ожидается, что в этом году маршировать улицами Киева будут более пяти тысяч человек, среди которых много знаменитостей.

По словам PR-менеджера КиевПрайда Тимура Левчука, уже завтра стартует официальная часть мероприятий.

«13 июля официальное открытие на Арт-причале, - рассказал он Знай.ua. – Помимо различных кинолент, посвященных ЛГБТ-сообществам, будут также проходить различные встречи с международными представителями, где будут обсуждаться насущные проблемы секс-меньшинств».

Самый масштабный марш

Но, естественно, самым главным событием этой недели будет «Марш равенства».

«С каждым годом в марше принимают участие все больше людей, - сообщил нам Тимур. – И в этом году мы ждем около 5 тыс. людей. Уже сейчас зарегистрировалось более полтора тысячи человек, хотя в прошлом году их было всего 600».

По словам PR-менеджера КиевПрайда, маршрут марша уже проложен и согласован с Национальной полицией.

«Они обещали обеспечить нас охраной, но, сколько именно будет полицейских, в МВД нам не говорят, - отметил Тимур. – Старт будет в 9 часов утра от Национальной оперы».

Билык и Зианджа с нами

Уже традиционно к «Маршу равенства» присоединятся и известные личности.

«С нами будут два представителя европейского парламента, а также 12 украинских народных депутата, которые нас всегда поддерживают (Сергей Лещенко, Светлана Залищук и другие – авт), - сообщил Тимур Левчук. – Из звезд обещала быть Народная артистка Украины Ирина Билык, певица Зианджа и травести-дива Монро».

К слову Монро, самая активная и постоянная участница ЛГБТ-событий.

«К сожалению, украинские звезды продолжают прятать голову в песок, либо же отворачиваться, делая вид, что их эта тема не касается, - сказала она. – Не уверена, что Ира Билык ради этого встанет в 9 утра, но буду рада ее видеть. А что касается политиков, то это будет максимум пару еврооптимистов, чья политическая карьера уходит в закат».

Пропаганда половых извращений

Такой пессимизм светской львицы объясним, так как уже сейчас многие киевляне, в большинстве своем преклонного возраста, выступают против проведения Киевпрайда. Масла в огонь подлил и глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий, который призвал власти Украины не допустить проведения «Марша равенства».

"Это публичная и откровенная пропаганда греха, в частности половых извращений, - обратился он в своем заявлении к чиновникам. - Это может нанести непоправимый вред чистым сердцам и душам наших детей и, более того - навлечь гнев Божий на украинскую землю, на которой и без того уже несколько лет подряд проливается невинная кровь украинцев".

В то же время следует отметить, что «Марш равенства» - публичная акция в защиту не только прав женщин и представителей ЛГБТ-сообщества, а также против всех видов дискриминации. Например, в этом году также в марше примут участие представители крымско-татарского населения, которые после аннексии Крыма на себе узнали, что такое дискриминация.

Источник: https://from-ua.com