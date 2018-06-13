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На Закарпатье из-за стихии и града поврежены сотни домов и уничтожен урожай

13.06.2018 13:43
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На Закарпатье из-за стихии и града поврежены сотни домов и уничтожен урожай

В Закарпатской области в результате сильных ливней с градом и ветром повреждены кровли 182 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Стихия привела к повреждению домов в 4 населенных пунктах Иршавского района — селах Брод, Дешковица, Ильница и Осий. Больше всего непогода затронула село Брод, где 150 кровель нуждаются в ремонте. Еще 10 кровель повреждены в селе Дешковица, столько же в селе Осий и еще 12 в селе Ильница.

Также ураган повалил деревья на автодороги.

Также сильные порывы ветра привели к падению деревьев на автодороги в Хустском, Тячевском районах и городе Мукачево.

Спасатели принимают меры по ликвидации последствий непогоды.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Закарпатье, град, стихия
 
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