Первый попросил: зачем Порошенко убирает Жебривского из Донецкой области

13.06.2018 07:25

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о том, что уходит с поста. Заявление об отставке он подал еще 9 июня президенту Петру Порошенко, и глава государства его уже принял. Чем вызвана такая отставка и кто может стать преемником Жебривского, выяснял "Апостроф".

"В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин" - такой новостью поделился со своими подписчиками в Facebook еще действующий глава Донецкой ВГА Павел Жебривский.

Бывший нардеп (2002-2005) и экс-губернатор Житомирской области (2005) Павел Жебривский на выборах в Верховную Раду в 2014 году баллотировался по 63 округу в Житомирской области, где занял второе место. С января по июнь 2015 года он работал в структуре Генеральной прокуратуры на должности начальника управления по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, занимающими особо ответственное положение. Председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации он был назначен ровно три года назад – 11 июня 2015 года.

Отставка Жебривского, как рассказали "Апострофу" в Администрации президента, была согласована еще давно.

"Жебривский ушел по желанию Порошенко, скажем так, Первый его попросил. И это было решено еще два месяца назад", - сообщили в АП. По данным источника, преемником Жебривского станет нынешний заместитель министра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

О том, что Жебривский не мог сам решить покинуть свой пост, говорят и опрошенные эксперты. "Очень сложно вспомнить губернатора или министра, который уходил в отставку по собственной воле в Украине. Обычно их приходится выталкивать и выцарапывать из кресел, просто принято придавать этому красивый вид, мол, сам написал заявление об отставке", - пояснил в комментарии "Апострофу" политолог Кирилл Сазонов.

По мнению эксперта, во власти просто устали от поведения чиновника. "Жебривский – это была лучшая антиреклама Украины на Донбассе. Те же люди остались на местах, те же люди контролировали перевозки, те же люди на схемах, те же регионалы в местных советах, сепаратисты остаются на местах. Не изменилось ничего. Жебривский был большим разочарованием. От него устали. С местными патриотами у него были тяжелые отношения. А так как эти люди будут голосовать на выборах через год, пришлось задуматься о замене, ведь Жебривского отождествляли с президентом", - продолжил эксперт.

Во власти же перестановки в Донецкой ВГА объясняют по-другому. "Меняется ситуация на Донбассе, ситуация, когда надо было принимать острые решения, отошла на второй план, теперь, как я слышал от людей здесь, нужен не кризисный менеджмент, а нужна серьезная и глубокая аналитическая плановая работа. И в последнее время Жебривскому надо было действовать не как кризис-менеджеру, а как менеджеру в стабильных условиях", - высказал "Апострофу" мнение нардеп от "Блока Петра Порошенко" Александр Бригинец.

Однако ситуация может оказаться гораздо прозаичней, ведь предположить, что у президента действительно озаботились чувствами патриотов, живущих на Донбассе, сложно. И, скорее всего, причина такой замены совсем иная – приближающиеся парламентские и президентские выборы.

"Жебривский, очевидно, отправится на родную Житомирщину, где у него лучшие позиции и где, видимо, сможет обеспечить лучший результат, а в Донецкую область назначают Гримчака, который является местным, донецким и, соответственно, сможет лучше отвечать на вызовы, касающиеся местной специфики. Поэтому очевидно, что это связано с выборами в первую очередь", - считает политический эксперт Петр Олещук.

Политолог не исключает, что такие ротации будут происходить и в будущем. "Все дальнейшие назначения будут связаны с выборами. Главы местных администраций будут рассматриваться одновременно как руководители штабов президента на выборах и опытные штабисты. Это редкий ресурс. И Гримчак, и Жебривский – ценные штабисты, поэтому их будут использовать и дальше", - заключил эксперт.

Источник: from-ua.com с ссылкой на apostrophe.ua