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Петр Порошенко провел переговоры с Президентом Азербайджана
Президент Украины Петр Порошенко находиться с рабочим визитом в Турецкой Республике для участия в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP). Визит осуществляется по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Петр Порошенко провел переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых стороны договорились об усилении взаимодействия в энергетической сфере. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Петра Порошенко.
Пресс-служба украинского лидера сообщает, что главы государств выразили удовлетворение активизацией азербайджано-украинского диалога на всех уровнях, а также эффективную работу двусторонних механизмов секторального сотрудничества.
В контексте подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества И. Алиев и П. Порошенко отметили существенный рост объемов торговли между двумя странами по итогам 2017 года.
Президент Азербайджана пригласил Украину принять участие в проекте Южный газовый коридор.
И.Алиев также выразил благодарность П. Порошенко за создание благоприятных условий для открытия Торгового дома Азербайджана в Киеве.
«Особое внимание уделялось дальнейшему углублению взаимодействия в энергетической сфере», — отмечается в сообщении.
Кроме этого, лидеры отметили готовность сторон к дальнейшему расширению взаимовыгодных отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, президент, Азербайджан, Турция, переговоры, Порошенко
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