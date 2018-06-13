Украина в ожидании нового транша МВФ: остаются три "если"

В правительстве взялись срочно выполнять все условия для продолжения программы кредитования

После отставки министра финансов Александра Данилюка вопрос о продолжении сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями встал на повестке дня с новой силой. Как писал сайт "Сегодня", по мнению экспертов, отставка Данилюка могла быть крайне негативно воспринята западными партнерами Украины и уменьшила бы и без того призрачные шансы Украины на новый кредит. Призрачные, по мнению экспертов, потому, что мы так и не выполнили условия для дальнейшего кредитования. Ну, а без внешних заимствований нам прогнозируют фактически новый кризис: секвестр украинского бюджета, девальвацию гривни, гиперинфляцию и резкое обнищание населения.

Однако в последние дни ситуация с выполнением условий МВФ как будто сдвинулась с мертвой точки. Во-первых, уволив Данилюка, Верховная Рада в тот же день приняла наконец закон об Антикоррупционном суде. А во-вторых, представители украинской власти сделали ряд заявлений, которые позволяют верить в то, что проблема с кредитованием может решиться положительно.

Конфликт подстегнул к действиям?

Закон об Антикоррупционном суде был, похоже, наиболее принципиальным моментом для международных партнеров Украины. По крайней мере именно это условие в МВФ всегда называли в первую очередь, говоря о возможном продолжении сотрудничества с Украиной.

"Мы по-прежнему надеемся завершить четвертый обзор программы МВФ для Украины. Однако мы считаем, что значительный прогресс должен быть достигнут сразу на нескольких фронтах. Проблемные вопросы касаются энергетического сектора, фискальной политики и принятия закона, устанавливающего сильный и независимый суд по борьбе с коррупцией. Последнее имеет решающее значение", – заявил, например, на пресс-брифинге в середине мая директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

Причем в МВФ настаивали, чтобы закон был принят именно с теми положениями, которые были рекомендованы Венецианской комиссией. В то же время законопроект, поданный в Раду президентом, по мнению МВФ и Всемирного банка далеко не полностью соответствовал этим рекомендациям.

В Администрации президента утверждали, что в законопроекте учтены рекомендации Венецианской комиссии. В то же время перед вторым голосованием документ претерпел значительные изменения. Правки вносились буквально до последнего момента. Удалось ли в результате добиться того варианта, который устраивает Запад – станет понятно после того, как итоговый документ проанализирует Венецианская комиссия. Со стороны украинских экспертов раздаются как позитивные отзывы о принятом законе, так и довольно критические – и именно насчет соответствия рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, критики обращают внимание, что Верховный суд, скорее всего, будет иметь право отменять решения Антикоррупционного суда, согласно последней версии документа. Впрочем, окончательный текст закона на сайте ВР пока не опубликован.

11 июня президент подписал закон "Об Антикоррупционном суде". Теперь слово за Венецианской комиссией.

Если верить заявлениям…

Еще один "должок" Украины перед западными партнерами – вопрос урегулирования цен на газ для населения. Как сообщалось, Украина должна была еще с апреля 2017 года регулярно пересматривать тарифы, приводя их в соответствие с рыночными ценами. Однако в правительстве постоянно откладывали выполнение этого обещания, объясняя свою позицию тем, что многим украинцам будет не под силу платить по высоким тарифам.

В МВФ, к слову, и не требуют одинаковых "драконовских" тарифов для всех. На том же пресс-брифинге в мае, который уже упоминался, директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс сказал так: "Важно, чтобы цены на газ определялись рынком в соответствии с реформами, принятыми в 2016 году. Однако мы также считаем очень важным, чтобы малообеспеченные и уязвимые домохозяйства были полностью защищены от повышения цен на газ с помощью нынешней системы социальной поддержки".

В последние дни со стороны правительства стали звучать обнадеживающие заявления и по этой теме. Так, глава Нацбанка Яков Смолий признал, что "поднимать тарифы на газ перед выборами никто не соглашается". Но сообщил, что "Нафтогаз" предложил МВФ вариант, предполагающий, что цены на газ станут одинаковыми для всех, однако малообеспеченным разница будет компенсироваться из бюджета.

Раньше финансовые партнеры Украины выдвигали условие, чтобы повышение размера компенсаций не привело к повышению бюджетных расходов. Глава Нацбанка уточнил, что новое предложение НАК предполагает также уменьшение объемов потребления газа, что позволит экономить бюджетные средства и избежать дополнительных расходов.

"Они предложили уменьшить норму потребления газа, что позволит часть средств экономить и из этих денег выплачивать компенсации малообеспеченным. Такая модель не сразу была одобрительно воспринята МВФ, но в конце концов ее признали приемлемой для продолжения переговоров", – рассказал Смолий.

Таким образом, можно предположить, что и в газовом вопросе Украина сможет выполнить "кредитные" требования МВФ.

Новая проблема в отношениях с МВФ

А вот с выполнением третьего условия МВФ для получения кредита, о котором раньше говорилось меньше всего, может возникнуть проблема. Речь идет о соблюдении договоренностей в фискальной политике. Раньше, говоря о фискальной политике, подразумевали сбалансированность бюджета, приватизацию, повышение зарплат в соответствии с ростом производительности, налоговую реформу и т.д. Однако в связи с увольнением Александра Данилюка наметились новые изменения в этой сфере, и неизвестно, по душе ли они придутся МВФ.

Как мы писали, камнем преткновения между министром финансов и Кабмином стал вопрос подчинения Государственной фискальной службы, таможни и других "денежных" служб. Данилюк требовал передачи функций контроля Министерству финансов, в Кабмине же захотели оставить их под контролем госсекретаря, то есть, фактически, в непосредственной сфере влияния премьер-министра.

И вот именно эти перемены – а не увольнение конкретного министра – заставили МВФ сделать заявление. Буквально на следующий день после увольнения министра директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил: "Мы не комментируем кадровые вопросы в отношении отдельных персоналий. Но мы выражаем обеспокоенность относительно возможных изменений институционной роли Министерства финансов".

Далее официальный представитель МВФ достаточно однозначно сформулировал позицию финансовой организации: "На наш взгляд, Министерство финансов должно сохранять свою ведущую роль в фискальной политике".

Как собираются реагировать на такое "пожелание" МВФ в Кабмине, пока не известно.

Кредиты по осени считают

Раньше экс-министр финансов Александр Данилюк говорил, что договориться о пятом транше Украине необходимо в июне. Иначе, с учетом длительности процедуры выделения денег, мы не успеем получить средства, необходимые для выплат по кредитам в этом году.

Новая и. о. министра финансов Оксана Маркарова убеждена, что Украина получит очередной транш этой осенью. А вот глава Нацбанка Яков Смолий с интервалом в несколько дней заявил, что Украина получит деньги "до осени" и что получит их "в этом году".

Глава НБУ сообщил, что миссия МВФ приедет, когда будут решены вопросы с ценами на газ и сбалансированностью бюджета. Это при условии, что принятый закон об Антикоррупционном суде устроит Венецианскую комиссию и МВФ.

Что касается сбалансированности бюджета, Оксана Маркарова выразила надежду, что это требование удастся обеспечить без "драматических сокращений по доходам и финансированию". Хотя не исключила, что некоторые программы могут быть пересмотрены. Более предметно бюджетные вопросы в правительстве должны рассматривать на следующей неделе.

Источник: https://www.segodnya.ua