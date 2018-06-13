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Украинцам, освобожденным из плена на Донбассе, начали выплачивать деньги

13.06.2018 16:00
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Украинцам, освобожденным из плена на Донбассе, начали выплачивать деньги

Вышедшим на свободу из плена на Донбассе украинским гражданам начали выплату единоразовых компенсаций.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении министерства временно оккупированных территорий и переселенцев, сообщает Радио Свобода. Отмечается, что деньги освобожденным из плена начали выплачивать на минувшей неделе в Донецкой и Львовской областях. По словам начальника управления по вопросам переселенцев и гуманитарного сотрудничества МинВОТ Ирины Калупахи, помощь будет перечислена всем в ближайшее время., но это произойдет не в один день для всех, поскольку они обращались в разное время за выплатами.

Волонтеры сообщили, что Донецкой области освобожденные из плена получили из местного бюджета по 50 тысяч, а в Луганской и Львовской по 8 тысяч гривен, рассказывают волонтеры.

Как известно, 27 декабря был проведен масштабный обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными «Л/ДНР». По данным Генпрокуратуры, украинской стороне передали 73 человека, а на Донбасс отправились 233 человека. 



Теги: Донбасс, деньги, плен, военнопленный, выплаты
 
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